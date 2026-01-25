Città

SARONNO – Il liceo Legnani di Saronno ha dato il via alla prima edizione di “Margaritas, perle di saggezza”, un festival della cultura condivisa i cui incontri sono aperti sia alla comunità scolastica sia alla cittadinanza. Il programma, che gode del patrocinio della Città di Saronno, prevede una serie di conferenze pomeridiane e serali ospitate presso l’Aula Magna dell’istituto, in via Volonterio 34.

Dopo il primo appuntamento, tenutosi lo scorso 19 gennaio, in cui i ragazzi hanno potuto imparare ad usare Canva per costuire un gioco da tavolo, il calendario degli incontri pomeridiani, fissati per le 14:45, riprenderà mercoledì 28 gennaio. Si terrà proprio mercoledì 28, infatti, l’intervento di Valerio Morosi dedicato a “Tangentopoli. La fine della Prima Repubblica”. Il percorso proseguirà mercoledì 18 febbraio con Emanuele Zaroli, Samuele Benelle e Marco Giorgetti, che tratteranno il tema dell’orizzonte e del sogno attraverso quattro secoli di sguardi. Lunedì 2 marzo, Sara Torromacco e Paolo De Giorgi guideranno un’esperienza di lettura condivisa intitolata “Passeggiando tra le righe”, mentre mercoledì 11 marzo Daniela Rizzo presenterà l’incontro “Extra-ordinarie”, focalizzato su letterate e musiciste vissute tra il Cinquecento e il Seicento.

Sempre nella fascia pomeridiana, mercoledì 25 marzo Marzio Consani analizzerà la figura di Alfred Hitchcock tra thriller e cinema. Seguiranno, il 22 aprile, l’intervento di Vincenzo Cardilicchia sul viaggio immaginario di Musorgskij in “Quadri di un’esposizione” e, mercoledì 6 maggio, l’approfondimento di Isabella Nova sulle raffigurazioni dei personaggi epici nei vasi greci.

Parallelamente, il festival propone una programmazione serale alle ore 20:30. Giovedì 12 febbraio Federico Pecchenini parlerà di moda femminile dalla Belle Époque ad Armani, mentre venerdì 27 febbraio torneranno Zaroli, Benelle e Giorgetti per discutere del rapporto tra l’umanità e la terra. Giovedì 16 aprile l’attenzione si sposterà sulle avventure di Ulisse con Sara Torromacco e Paolo De Giorgi. La rassegna si concluderà giovedì 14 maggio con un incontro dedicato alle immagini del mito, dalla Grecia antica al cinema, a cura di Isabella Nova e Marzio Consani.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09