RHO – Calcio d’inizio fissato alle 15.30 per la sfida tra Rhodense e Fbc Saronno. Gli ospiti arrivano all’appuntamento con fiducia dopo l’ottimo pareggio esterno sul campo della capolista del girone, risultato che ha confermato solidità e carattere della squadra. Situazione diversa per i padroni di casa, chiamati a una reazione immediata dopo le due sconfitte consecutive contro Arconatese e Sedriano: per la Rhodense serve una vittoria per ritrovare slancio e morale.

Sarà possibile seguire qui la diretta play-by-play, con tutti gli aggiornamenti e le azioni più importanti della gara, minuto per minuto.

Classifica

Arconatese 46, Solbiatese 36, Caronnese 34, Legnano 32, Vergiatese 30, Fbc Saronno 29, Magenta 27, Besnatese 26, Lentatese 25, Rhodense 24, Sedriano 23, Vis Nova Giussano 23, Sestese 20, Mariano 20, Alta Brianza 19, Arcellasco 18, Ardor Lazzate 16, Vigevano 15.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco in un precedente match con gli orange)

