Calcio

RHO- Nella 20′ giornata del campionato di Eccellenza, la Rhodense cerca il riscatto contro il Saronno di Tricarico. Dopo novanta minuti combattuti, sono i padroni di casa ad avere la meglio, imponendosi con il punteggio di 4-2 grazie a maggiore concretezza nei momenti chiave del match.

Nel primo tempo la Rhodense sblocca il risultato dopo 13 minuti: da un calcio d’angolo a favore del Saronno nasce una rapida riconquista dei padroni di casa, che innescano un contropiede perfetto concluso da Mancosu, bravo a fulminare Todesco con un preciso mancino rasoterra. Il Saronno prova a reagire, ma al 25’ arriva il raddoppio, ancora con lo stesso spartito: Mancosu riceve palla sulla sinistra, entra in area indisturbato e supera nuovamente Todesco, firmando la doppietta personale. Gli amaretti restano comunque in partita e al 28’ capitalizzano la prima vera occasione: sugli sviluppi di una mischia in area è Vassallo a trovare lo spiraglio giusto, colpendo di testa e battendo De Toni. Nel recupero della prima frazione arriva l’episodio che accende le proteste: Vairani, dalla destra, tenta il cross e colpisce Viganò; per l’arbitro non ci sono dubbi e viene assegnato il calcio di rigore. Dal dischetto Giangaspero è freddo e firma il 3-1 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa il Saronno parte forte, ma non trova la via del gol: miracoloso Diouck che sul colpo di testa di Cocuzza, quasi a botta sicura, si immola e salva la propria squadra. Al 57’ la Rhodense allunga ancora le distanze: Mancosu calcia da fuori area, la conclusione colpisce fortunatamente Giangaspero, spiazzando Todesco e firmando la tripletta personale. Passano pochi minuti e gli amaranto riaccendono le speranze: cross dalla sinistra di Lazzaro che pesca il subentrato Serra; De Toni tocca, ma la palla entra in porta fissando il risultato finale. Nonostante l’arrembaggio finale del Saronno il match termina sul risultato di 4 a 2 in favore dei padroni di casa.

Rhodense-Fbc Saronno 4-2

RHODENSE (5-3-2): De Toni; Comelli, Diouck, Bettoni, Ortolan, Renner (36′ st Mercurio); Arrigoni, Selmi, Vairani (36′ st Nejmi); Mancosu (36′ st Romeo), Giangaspero. A disposizione Cazzalini, Paleari, Bizzarri, Moscheo, Bonfieni, Tammaro. All. Marzio.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Alletto (13′ st Serra), Viganò, Lorusso (25′ st Raimondo); Benedetti (13’ st Lofoco), Ruschena, Mira (34’ st De Vincenzi), Lazzaro; Ientile, Cocuzza, Vassallo. A disposizione Cataldi, Mzoughi, Cabezas, Quaglio, Manfron. All. Tricarico.

Arbitro: Ceresoli di Brescia (Rubino di Cinisello Balsamo e Giandico di Bergamo).

Marcatori: 13’ pt e 25’ pt Mancosu (Rh), 28’ pt Vassallo (S), 46’ pt Giangaspero (Rh) (rig); 12’ st Giangaspero (Rh), 16’ st Serra (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-4 Fbc Saronno. Ammoniti Benedetti, De Toni, Lofoco. Recupero 3-4.