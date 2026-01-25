SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, SABATO 24 gennaio, si segnalano l’amarezza dei residenti della zona Retrostazione dopo una pulizia rivelatasi solo temporanea, l’appello del sindaco al ministro Valditara per salvare l’asilo della frazione, e l’iniziativa degli studenti dello Ial che hanno cucinato per i pazienti con insufficienza renale. Spazio anche alla solidarietà internazionale e ai progetti ecologici per il futuro di Saronno.

I residenti della zona Retrostazione tornano a denunciare degrado e abbandono, tra rifiuti e discariche abusive, dopo che la recente pulizia si è rivelata soltanto una soluzione temporanea.

Il sindaco di Cislago ha scritto al ministro Valditara per salvare la scuola dell’infanzia della frazione, sottolineando l’importanza di garantire un servizio fondamentale per la comunità locale.

Allo Ial di Saronno, gli studenti si sono messi ai fornelli per creare ricette pensate per pazienti con insufficienza renale, con un progetto che unisce formazione e attenzione alla salute.

Don Massimiliano Bianchi ha raccontato la missione in Camerun e lanciato un appello dalla comunità locale al Santuario di Saronno, sottolineando i legami di solidarietà tra le due realtà.

Durante un incontro pubblico, Galli e Caimi hanno illustrato i progetti legati al Parco Lura, con particolare attenzione ai corridoi ecologici e alla pianificazione urbanistica sostenibile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09