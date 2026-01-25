Misinto

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Insieme per Misinto relativo al bilancio 2026-2028, approvato nello scorso consiglio comunale del 15 gennaio.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del 15 dicembre è stato affermato, con una dichiarazione che ha destato non poco stupore, che l’opposizione avrebbe rivolto apprezzamenti alla maggioranza, secondo quanto dichiarato dalla maggioranza stessa. Approvare il bilancio di previsione entro i termini di legge non è un’impresa straordinaria, né un successo da celebrare con toni trionfalistici: è semplicemente un dovere. Farlo prima della scadenza non è un merito eccezionale, ma il minimo sindacale per chi governa un Comune.

Analogamente, nessuno contesta che l’arrivo di un milione e mezzo di euro da Roma costituisca, sulla carta, un investimento di notevole rilevanza per la comunità. Sul merito dell’opera che si intende realizzare, allo stato attuale non disponiamo di elementi sufficienti per formulare un giudizio definitivo; riteniamo tuttavia che, essendo in gioco un investimento di tale portata, sia opportuno avviare un confronto sia con i cittadini sia con tutte le forze politiche, affinché possano esprimere il proprio contributo. Peccato però che, a distanza di oltre un anno dall’annuncio del famoso “regalo di Natale”, la realtà sia ben diversa dalla narrazione entusiastica iniziale. Ad oggi, infatti, è stato firmato un solo decreto, che assegna 500 mila euro per il 2027.

Per il restante milione di euro, il Ministero delle Infrastrutture ha richiesto una lunga serie di documenti. Altro che “legge mancia”, come alcuni avevano enfaticamente lasciato intendere: per ottenere tali risorse sono necessari atti formali, progetti e procedure che evidentemente non erano così pronte come era stato fatto credere. Noi restiamo fiduciosi che i fondi saranno effettivamente erogati, ma non possiamo accettare narrazioni edulcorate che non trovano riscontro nella documentazione e nelle concrete fasi amministrative in corso.

Il vero dato politico del bilancio di previsione 2026 è un altro, ed è sotto gli occhi di tutti: l’Amministrazione comunale ha aumentato la tassa sui rifiuti di oltre 92 mila euro, scaricando l’ennesimo rincaro su cittadini e attività economiche. Di fronte a questo aumento, il sindaco ha provato a liquidare la questione parlando di una semplice “partita di giro”.

Una partita di giro che però gira sempre nello stesso modo: dalle tasche dei cittadini alle casse comunali. L’Amministrazione ha cercato di difendersi con un’analisi delle spese del triennio 2023–2025, peccato che si tratti di un’analisi fatta sui numeri di previsione e non sui consuntivi, nonostante due esercizi siano già stati chiusi. Pertanto ci chiediamo, per quelle voci di spesa indicate, quali somme siano state realmente impegnate e spese. Il tratto distintivo dell’Amministrazione Nuovi Orizzonti in questi anni è stato uno solo: l’aumento costante e significativo di imposte e tasse. I numeri parlano chiaro: analizzando i rendiconti dal 2019 al 2024, l’assestato 2025 e la previsione 2026, emerge che le entrate da imposte e tasse sono aumentate di oltre 700 mila euro, quasi il 37%, passando da poco più di 2 milioni di euro nel 2019 a 2.736.000 euro previsti per il 2026.

Tradotto in termini concreti: i cittadini di Misinto oggi pagano mediamente 114 euro in più a testa rispetto a sette anni fa. E se proprio vogliamo parlare di risultati, ce n’è uno che questa Amministrazione può rivendicare senza timore di smentita: aver fatto chiudere per la prima volta nella storia di Misinto la scuola primaria, a causa di inefficienza e leggerezza amministrativa, costringendo le famiglie a mandare i propri figli a scuola a Lazzate per oltre un mese. “Nuovi orizzonti”, per molti cittadini, significa una sola cosa: più tasse, più disagi e meno servizi.

