LOMAZZO – Si tiene oggi, domenica 25 gennaio, il tradizionale Rogo della Giubiana organizzato dall’Associazione Lombarda Pompieri Sempre ODV, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’oratorio. L’appuntamento è nel piazzale dell’oratorio di via Milano 24.

Il programma della giornata prende il via alle 17, con la distribuzione di vin brulè per tutti. Alle 18 è prevista l’apertura della cucina, che proporrà risotto con la salsiccia, patatine fritte e panino con la salamella. Il momento centrale dell’evento è fissato alle 19, quando si terrà l’accensione del rogo, momento simbolico della tradizione della Giubiana, molto sentita anche a Lomazzo.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente destinato all’acquisto di strumenti di soccorso, a sostegno delle attività dell’associazione promotrice. L’iniziativa rappresenta un’occasione di ritrovo per la comunità, unendo tradizione popolare, convivialità e solidarietà in un pomeriggio e una serata aperti a tutta la cittadinanza.

