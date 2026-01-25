Altre news

SARONNO – Domenica 25 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in progressiva attenuazione nel corso delle ore. Sono previsti accumuli molto contenuti, circa 0.4 mm di pioggia complessiva. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà a diradarsi gradualmente, lasciando spazio a schiarite nella seconda parte della giornata.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto contenuti: la massima toccherà i 7°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 3°C. I venti saranno inizialmente deboli o assenti, ma nel pomeriggio si intensificheranno moderatamente provenendo da Ovest. Non sono presenti allerte meteo attive per il territorio di Saronno.

La situazione a livello regionale mostra un’evoluzione simile. In Lombardia, la circolazione depressionaria che ha causato l’instabilità mattutina si sta spostando, favorendo un parziale miglioramento. Su gran parte della regione permarranno però cieli molto nuvolosi, con tendenza a schiarite in serata. Nelle aree alpine e prealpine sono previste deboli nevicate residue, in particolare sulle Orobie e le Alpi Retiche. Le condizioni migliorano gradualmente anche sulle pianure occidentali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

