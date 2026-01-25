SARONNO – Una corsa ogni 30 minuti, tempi di viaggio ridotti e collegamenti diretti tra aeroporto e rete ferroviaria regionale. Da venerdì 23 gennaio è entrata in funzione la nuova tratta tra Malpensa Aeroporto T2 e Gallarate, completata con la chiusura dei lavori sull’ultimo tratto di linea.

Il servizio riguarda il Malpensa Express della linea RE51. I treni in partenza da Milano Centrale arrivano ora fino a Gallarate e, in senso opposto, da Gallarate raggiungono Milano Centrale, mantenendo invariate le fermate ai Terminal 1 e 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa.

La cadenza è regolare: tra Gallarate e Malpensa circola una corsa ogni 30 minuti per direzione. I tempi di percorrenza sono contenuti: 8 minuti tra Gallarate e il Terminal 2, 15 minuti fino al Terminal 1. Un collegamento pensato per rendere più rapidi gli spostamenti verso lo scalo e più semplice l’interscambio con le linee ferroviarie regionali e nazionali.

Da Gallarate, le partenze in direzione Malpensa e Milano sono previste ai minuti 24 e 54 di ogni ora, dalla prima corsa delle 5.24 fino all’ultima delle 23.24. Da Milano Centrale, gli orari restano invariati, con partenze ai minuti 25 e 55.

Cambia invece l’orario di avvio del servizio mattutino. Grazie all’attivazione del nuovo treno RE 2914/10305, la prima corsa parte da Milano Centrale alle 4.55. L’arrivo è previsto a Malpensa Aeroporto T1 alle 5.48, al Terminal 2 alle 5.56 e a Gallarate alle 6.06. L’ultima corsa serale da Milano Centrale è confermata alle 23.25.

La nuova tratta rafforza il ruolo di Gallarate come nodo centrale della rete, con collegamenti diretti verso Varese, Porto Ceresio, Luino e Domodossola, integrati con il servizio aeroportuale a cadenza fissa.

