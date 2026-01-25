Comasco

MOZZATE – Proseguono gli interventi di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici sul territorio comunale. Il Comune ha infatti comunicato l’avvio delle operazioni di potatura in viale della Rimembranza e l’inizio dei lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale in via Cornaggia.

Nel viale della Rimembranza sono in corso interventi di potatura delle alberature, programmati con l’obiettivo di garantire una corretta gestione del verde, migliorare le condizioni di sicurezza e preservare lo stato di salute degli alberi. Le operazioni rientrano nelle attività periodiche di manutenzione del patrimonio arboreo e sono finalizzate anche a migliorare la fruibilità dell’area da parte di pedoni e residenti.

Parallelamente prendono il via i lavori per la nuova ciclopedonale in via Cornaggia, un’opera pensata per favorire una mobilità più sostenibile e sicura. Il nuovo tracciato consentirà di migliorare i collegamenti per pedoni e ciclisti, aumentando la sicurezza degli spostamenti quotidiani e incentivando modalità di trasporto alternative all’uso dell’auto. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di attenzione al territorio, che punta da un lato alla cura degli spazi verdi e dall’altro allo sviluppo di infrastrutture dedicate alla mobilità dolce. Durante lo svolgimento dei lavori potranno verificarsi temporanee modifiche alla viabilità o piccoli disagi, necessari per consentire l’avanzamento delle opere in condizioni di sicurezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

25012026