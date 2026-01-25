Calcio

Giornata intensa per alcune delle squadre di vertice del girone, a partire dall’Aurora Cantalupo, che espugna il campo dell’Ispra con una vittoria per 2-1. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, l’Aurora reagisce con personalità trovando il pari con Del Pesce nel primo tempo e il gol decisivo nella ripresa firmato da Gerevini, confermando solidità e capacità di colpire nei momenti chiave.

Passo falso per l’Universal Solaro, sconfitto di misura in casa dalla Castanese. Una gara equilibrata decisa da un episodio nella ripresa, con il gol di Sow che condanna i padroni di casa allo 0-1 finale. Per il Solaro resta l’amaro in bocca per l’occasione sprecata di ottenere punti preziosi.

Il Ceriano Laghetto ribalta il Gavirate e conquista tre punti importanti. Dopo il gol iniziale degli ospiti, i cerianesi reagiscono con determinazione e, trascinati dalla doppietta di Schiavo, chiudono il match sul 2-1, dimostrando carattere e capacità di reazione.

Vittoria di spessore anche per lo S.C. United, che supera il Gallarate per 2-1. Partenza forte dei padroni di casa, avanti di due reti già nel primo tempo con Confalonieri e Musazzi; nella ripresa il Gallarate accorcia su rigore, ma lo United gestisce il finale e porta a casa tre punti che confermano il buon momento di forma della squadra.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Accademia Inveruno–Morazzone 6-1 Reti: Raso (I), Fanelli (I), Frigerio (I), Fanelli (I), Folla (I), Folla (I), Zani (M)

Canegrate–Verbano 2-2 Reti: Borsani (C), Cotugno (C), Riccelli (V)

Ceriano Laghetto–Gavirate 2-1 Reti: 3′ pt Gallotti (G), 23′, 40′ pt Schiavo (C)

Ispra–Aurora Cantalupo 1-2 Reti: 15′ pt Rognone (I), 35′ pt Del Pesce (A), 33′ st Gerevini (A)

S.C. United–Gallarate 2-1 Reti: 12′ pt Confalonieri (U), 23′ pt Musazzi (U), 34′ st Rig. Guarda (G)

Universal Solaro–Castanese 0-1 Reti: 30′ st Sow

Vighignolo–Accademia BMV 1-1 Reti: 2′ pt Perotta (A), 18′ pt Di Miceli (V)

Accademia Vittuone–Luino 0-0