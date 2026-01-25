Città

SARONNO – Domenica 1 febbraio la Rete mondiale di preghiera del Papa della zona IV della Diocesi di Milano si riunirà nel salone del santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno – centro locale di promozione della Rmpp – per un convegno dal titolo “Dilexit te… una missione di compassione” per approfondire il documento di Papa Leone XIV.

Alle 15:45 dopo un momento di accoglienza e i saluti di don Emilio Giavini, la recita dell’ora media e l’ introduzione, il commento dell’ enciclica è affidato al docente di religione Raffaele Pier Luca Di Francisca (già vice presidente nazionale Rmpp Italia). Il convegno si concluderà alle 17:30 per permettere ai partecipanti di recarsi in Santuario per la messa domenicale. È un evento nel quale si vogliono celebrare i 12 anni di incarico di don Emilio Giavini come direttore di zona, gli 11 anni dell’esistenza del gruppo Rmpp di Saronno e i 10 anni dal primo cammino del cuore svolto nel gruppo. L’ingresso da Piazzale Santuario n. 3 è gratuito ma per questioni organizzative occorre prenotarsi entro il 31.01.26 al numero 3333060886 o via email [email protected].

A Saronno la Rmpp si incontra una volta al mese il primo giovedì alle 20 al santuario Beata Vergine dei Miracoli per santo rosario, messa e adorazione eucaristica con testimonianza, al santuario Beato Luigi Maria Monti per l’adorazione eucaristica del primo sabato del mese alle 16.

La Rete mondiale di preghiera del Papa (Rmpp), nota anche come Apostolato della Preghiera, è una missione ecclesiale pontificia che unisce milioni di fedeli cattolici nel mondo per pregare per le sfide dell’umanità e della Chiesa, guidati dalle intenzioni mensili di Papa Leone XIV, tramite la spiritualità del Cuore di Gesù e progetti come Click To Pray e Il Video del Papa, promuovendo una “missione di compassione”.

