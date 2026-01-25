Città

SARONNO – Una novità che incide direttamente su pendolari, studenti e viaggiatori abituali che “usano” il Malpensa Express senza andare all’aeroporto. Da venerdì 23 gennaio è cambiato infatti l’accesso ai treni regionali veloci diretti all’aeroporto sulle linee Ferrovienord, con nuove possibilità di utilizzo dei biglietti di seconda classe ma anche con alcune regole che restano invariate.

Fino ad oggi la possibilità di viaggiare con titoli di seconda classe era consentita sul treno semidiretto diretto a Milano Centrale. Ora invece questa opzione viene estesa anche alla linea RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2.

Sulla RE54, infatti, sarà possibile viaggiare con titoli di viaggio di seconda classe, ferroviari e integrati, limitatamente a una specifica area del treno contrassegnata da un apposito logo. La novità riguarda i collegamenti da e per le stazioni di Milano Domodossola Fiera, Milano Bovisa Politecnico, Saronno e Busto Arsizio Nord.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti da e verso le stazioni di Malpensa Aeroporto T1 e Malpensa Aeroporto T2, non cambia nulla: resta valida esclusivamente la tariffa aeroportuale, che consente l’accesso alla prima classe.

Attenzione anche alle regole sulla linea RE51. I viaggiatori in possesso di biglietti giornalieri, plurigiornalieri o carnet multicorse, validi su un percorso che attraversa le fermate aeroportuali senza che queste siano origine o destinazione del viaggio, non possono effettuare fermate intermedie ai Terminal di Malpensa.

Infine, in vista di Milano Cortina 2026, da venerdì 23 gennaio fino a lunedì 24 febbraio il servizio serale e notturno della linea RE51 viene potenziato, con un aumento delle corse nelle fasce più richieste.

