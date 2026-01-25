iltra2

TRADATE – Rimasta per anni nella cantina di casa e ritrovata per caso: si tratta di una granata della prima guerra mondiale, chiamata anche “ananas”, modello Sipe di fabbricazione italiana. Una sorpresa che ha scatenato grande spavento nei proprietari di casa, che, lo scorso lunedì, mentre svuotavano la cantina per preparare l’abitazione alla vendita, hanno rinvenuto il cimelio di guerra.

Fortunatamente, subito è stato possibile accertare l’assenza del pericolo: i carabinieri, giunti sul posto con due pattuglie, hanno subito rilevato come la granata risultava priva di spoletta. L’ordigno bellico è stato successivamente messo in sicurezza dagli artificieri di Milano, che l’hanno fatto brillare in una cava della zona.

