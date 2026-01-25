iltra2

VEDANO OLONA – In occasione del Giorno della Memoria 2026, la sezione Anpi Basso-Sankara di Vedano Olona organizza una serata di riflessione e commemorazione aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è in programma martedì 27 gennaio alle 20.30 nella sala consiliare del Comune di Vedano Olona, a Villa Aliverti (foto), in piazza San Rocco.

L’incontro ricorderà la liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa, avvenuta il 27 gennaio 1945, e sarà dedicato a una pagina drammatica della storia del territorio. Nel corso della serata, lo scrittore Gino Marchitelli accompagnerà il pubblico nel racconto di fatti realmente accaduti sulle sponde del Lago Maggiore, legati alla persecuzione della popolazione ebraica nel tentativo di raggiungere la Svizzera. A seguire è prevista la proiezione del film “Hotel Meina” di Carlo Lizzani, che ricostruisce l’eccidio del settembre 1943, quando decine di ebrei rifugiati negli alberghi della zona furono catturati e uccisi dalle SS tedesche. Un momento di memoria e confronto, per non dimenticare.

