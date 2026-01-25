Volley

CARONNO PERTUSELLA – Primo round a favore di Sassuolo nella sfida di Coppa Italia di serie B maschile. Sabato sera, al palasport di via Uboldo, la Rossella Ets Caronno ha ceduto 3-0 agli emiliani nella gara d’andata, con parziali di 21-25, 20-25 e 18-25.

Un risultato severo per i padroni di casa, che però non chiude il discorso qualificazione. Caronno ha provato a restare agganciata al match soprattutto nei primi due set, ma Sassuolo si è dimostrata più cinica nei momenti chiave, riuscendo a concretizzare meglio le occasioni create. I biancorossi, al contrario, non sono riusciti a capitalizzare alcune fasi favorevoli, pagando a caro prezzo gli errori commessi.

Il 3-0 dell’andata costringe ora la Rossella Ets Caronno a una rincorsa complicata in vista del ritorno, in programma sabato prossimo. In casa caronnese il messaggio è chiaro: servirà un’impresa per ribaltare la situazione e raggiungere così le final four nazionale di Coppa Italia, ma la squadra non ha intenzione di mollare. L’obiettivo è resettare, analizzare quanto non ha funzionato e scendere in campo tra sette giorni con un solo obiettivo, provare il ribaltone e tenere viva la corsa in Coppa Italia.

(foto: Caronno schierata in vista del match con Sassuolo)

25012026