LIMBIATE – Una giornata di riconoscimento, appartenenza e servizio alla comunità: nel fine settimana una delegazione della polizia locale di Limbiate ha partecipato ad Arcore alla celebrazione di San Sebastiano, patrono del Corpo, insieme ai rappresentanti dei comandi del resto della provincia di Monza e Brianza.

Si è trattato, ricordano dal Comune limbiatese, “di un momento solenne e condiviso, che ha riunito amministratori, operatori e istituzioni per rinnovare il valore di un impegno quotidiano fatto di presenza sul territorio, attenzione alle persone e tutela della sicurezza collettiva. La cerimonia è stata anche occasione per valorizzare il lavoro svolto dagli agenti, ricordare il significato del servizio pubblico e rafforzare il senso di appartenenza a una rete territoriale che collabora ogni giorno per il bene delle comunità. La Città di Limbiate ringrazia la propria polizia locale per la professionalità, la dedizione e il ruolo fondamentale che svolge a servizio dei cittadini”.