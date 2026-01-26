Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Nuove piantumazioni nell’area verde del Monumento ai Caduti Bariolesi, dove nei giorni scorsi sono state messe a dimora diverse essenze arboree. A darne notizia è stato Fulvio Zullo, presidente del consiglio comunale. Gli interventi hanno interessato l’area verde attorno al monumento e hanno previsto la piantumazione di alberi di vario tipo, tra cui celtis, prunus e giunco. Un’operazione che va nella direzione della cura del verde pubblico e della valorizzazione di uno spazio simbolico per la comunità.

L’iniziativa contribuisce a rafforzare il patrimonio arboreo cittadino e a migliorare la qualità ambientale dell’area, con l’auspicio che i nuovi alberi possano crescere e accompagnare nel tempo la vita del parco e dei suoi frequentatori.

(foto: piantumazioni a Bariola)

26012026