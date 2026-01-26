iltra2

TRADATE – Dario Galli, imprenditore ed economista di Tradate, è il nuovo presidente di Patto per il Nord Lombardia, il movimento politico guidato da Paolo Grimoldi, già segretario lombardo della Lega ed ex parlamentare. L’annuncio è stato dato nella giornata di sabato 17 gennaio.

Galli vanta una lunga esperienza istituzionale: è stato sindaco di Tradate dal 1993 al 2002, presidente della Provincia di Varese tra il 2008 e il 2014, parlamentare per quattro legislature ed ex viceministro dello Sviluppo economico. La segreteria federale del movimento ha comunicato la sua adesione ufficiale a Patto per il Nord e l’accettazione dell’incarico di presidente per la Lombardia.

Secondo quanto riferito dal movimento, Patto per il Nord sta registrando una crescita sul territorio, sia in termini numerici sia qualitativi, con nuove presenze nelle consulte e tra i cittadini. La stessa segreteria annuncia ulteriori adesioni di rilievo in arrivo nelle prossime settimane in tutte le regioni settentrionali, rivendicando un rinnovato protagonismo politico del Nord.

