I più letti di ieri Saronno casa di ClioMakeUp, tragedia nel bosco e novità sul Malpensa Express
26 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 25 gennaio, spiccano ClioMakeUp che racconta il suo rapporto con Saronno con un nuovo spazio produttivo, la tragica aggressione nel bosco di Sant’Andrea e i cambiamenti nei biglietti del Malpensa Express. Attenzione anche per un incontro spirituale al santuario di Saronno.
Clio Zammatteo, nota come ClioMakeUp, ha scelto Saronno come casa e per la sua nuova sede operativa con una “stanza dei tester”, uno spazio dove le clienti potranno provare i prodotti e condividere opinioni.
ClioMakeUp ha scelto Saronno: “Dopo Ny adesso qui è casa”. E svela sito produttivo e stanza dei tester
Dramma sabato sera nel bosco di Sant’Andrea, dove un 24enne ha perso la vita e un 19enne è rimasto ferito durante un’aggressione ancora da chiarire. Le indagini dei carabinieri sono in corso.
Sabato sera di sangue nel bosco di Sant’Andrea: ferito un 19enne, morto un 24enne
Novità per chi viaggia sul Malpensa Express: ora è possibile utilizzare i biglietti di seconda classe anche su questo treno, ma non per raggiungere direttamente l’aeroporto, per cui resta necessario il biglietto dedicato.
Saronno, sul Malpensa Express col biglietto di seconda classe… ora si può (ma non per l’aeroporto)
Il santuario di Saronno ha ospitato l’incontro della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, con una riflessione dedicata all’enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII, centrata sul lavoro e sulla giustizia sociale.
Saronno, rete mondiale di preghiera del Papa si riunisce in Santuario: commento all’enciclica di papa Leone
