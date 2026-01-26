Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 25 gennaio, spiccano ClioMakeUp che racconta il suo rapporto con Saronno con un nuovo spazio produttivo, la tragica aggressione nel bosco di Sant’Andrea e i cambiamenti nei biglietti del Malpensa Express. Attenzione anche per un incontro spirituale al santuario di Saronno.

Clio Zammatteo, nota come ClioMakeUp, ha scelto Saronno come casa e per la sua nuova sede operativa con una “stanza dei tester”, uno spazio dove le clienti potranno provare i prodotti e condividere opinioni.

Dramma sabato sera nel bosco di Sant’Andrea, dove un 24enne ha perso la vita e un 19enne è rimasto ferito durante un’aggressione ancora da chiarire. Le indagini dei carabinieri sono in corso.

Novità per chi viaggia sul Malpensa Express: ora è possibile utilizzare i biglietti di seconda classe anche su questo treno, ma non per raggiungere direttamente l’aeroporto, per cui resta necessario il biglietto dedicato.

Il santuario di Saronno ha ospitato l’incontro della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, con una riflessione dedicata all’enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII, centrata sul lavoro e sulla giustizia sociale.

