SARONNO – Il dibattito si è riacceso un po’ ovunque sui social, in piazza e negli ambulatori: trovare o cambiare il medico di medicina generale sta diventando sempre più difficile. Un problema che riguarda tutta la Lombardia ma che a Saronno è particolarmente caldo dopo l’ultimo pensionamento, lasciando centinaia di cittadini senza un riferimento sanitario.

Dal primo gennaio Maria Antonietta Iovine, medico di assistenza primaria nell’ambito di Saronno, ha cessato la propria attività. Una notizia ufficiale, comunicata dal distretto di Saronno di Asst Valle Olona, che ha avuto effetti immediati: molti assistiti si sono trovati improvvisamente senza medico e costretti ad avviare la procedura di scelta di un nuovo professionista.

Non sono mancate le proteste. In diversi raccontano lunghe code agli sportelli dell’ospedale per il cambio del medico, con attese di ore e grande frustrazione, soprattutto tra anziani e famiglie. Accanto alle difficoltà, però, emergono anche testimonianze diverse: c’è chi è riuscito a effettuare il cambio rapidamente in farmacia e chi online, attraverso i servizi digitali, evitando spostamenti e file.

Ma qual è la situazione reale nel Distretto di Saronno? I dati fotografano un equilibrio sempre più fragile. A Saronno operano 19 medici di medicina generale, di cui 4 con incarico provvisorio, per un totale di 31.511 assistiti e una media di 1.658 pazienti per medico. Le cessazioni previste nel biennio sono 4.

A Caronno Pertusella i medici sono 10, con 14.742 assistiti e una media di 1.474, con una cessazione.

Nell’area Cislago-Gerenzano sono presenti 11 medici, nessun incarico provvisorio, 18.244 assistiti e una media di 1.659, senza cessazioni previste.

A Origgio-Uboldo i medici sono 10, con 14.468 assistiti, una media di 1.447 e 2 cessazioni.

Nel complesso, il Distretto conta 50 medici, 78.965 assistiti e 7 cessazioni complessive. La media di assistiti è di oltre 1500 per medico.

Per i cittadini che devono scegliere un nuovo medico, Asst Valle Olona ricorda che il cambio può essere effettuato in diversi modi. È possibile utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico con Spid, Cie o Pin. Ci si può rivolgere alle farmacie aderenti. È attivo anche il portale Sioc, il servizio istanze online del cittadino, accessibile previa registrazione. In alternativa, resta la possibilità di recarsi di persona agli uffici Scelta e Revoca del proprio distretto.

