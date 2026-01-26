Meteo, salgono le temperature e arriva la nebbia
26 Gennaio 2026
SARONNO – Lunedì 26 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica, con tempo soleggiato su Saronno. Al mattino si segnala la possibilità di nubi basse o banchi di nebbia, che tenderanno a diradarsi nel corso delle ore centrali. Non sono previste precipitazioni.
Le temperature resteranno su valori invernali ma stabili: la massima si attesterà attorno ai 7°C, mentre la minima scenderà fino a 1°C. I venti saranno deboli, provenienti inizialmente da Nordovest per poi orientarsi da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono attive allerte meteo.
Nel complesso, la giornata odierna si inserisce in un contesto anticiclonico che garantisce cieli in prevalenza sereni su gran parte della Lombardia. Anche nelle aree limitrofe, come le basse pianure occidentali e le zone pedemontane, si potranno registrare nebbie o foschie mattutine in dissolvimento, con ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Sulle Prealpi e le Alpi, invece, il cielo si manterrà per lo più sereno per tutta la giornata.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
(per la foto si ringrazia il nostro lettore )
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09