SARONNO – MILANO In treno a Milano Cortina 2026: Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff durante i Giochi. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere.

Saranno potenziati i presìdi di personale di Assistenza e Controllo e di Security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura.

L’azienda rafforzerà nelle stazioni milanesi e verso la Valtellina la presenza di staff di manutenzione e pulizia e di personale di manovra per interventi tempestivi in caso di irregolarità. Negli snodi principali del servizio saranno disposti mezzi di riserva e di soccorso.

Le indicazioni utili per muoversi in treno durante Milano Cortina 2026 – itinerari verso le venue, acquisto biglietti – sono disponibili su trenord.it e App.

In treno alle gare a Milano

In treno è possibile raggiungere direttamente diverse destinazioni a Milano e nella Città metropolitana che ospiteranno le gare o altre attività connesse all’evento. Grazie ai biglietti integrati STIBM sarà possibile viaggiare sia in treno, sia sulle linee metropolitane e i mezzi del tpl.

Milano Speed Skating Stadium e Milano Rho Ice Hockey Arena saranno raggiungibili a piedi dalla stazione di Rho Fiera, servita dalle linee S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, S6 Novara-Milano Passante-Pioltello, S11 Rho-Como-Chiasso, Milano-Domodossola, Milano-Varese-Porto Ceresio.

Santa Giulia Ice Hockey Arena è raggiungibile da Milano Rogoredo, servita dalle linee S1 Lodi-Milano Passante-Saronno, S2 Milano Rogoredo-Milano Passante-Mariano Comense, S12 Melegnano-Milano Passante-Milano Bovisa, S13 Pavia-Milano Passante-Garbagnate, S19 Albairate-Milano Rogoredo e dai collegamenti regionali per Pavia, Cremona, Piacenza.

Il Villaggio Olimpico sorge nei pressi della stazione di Milano Scalo Romana, fermata delle linee S9 Saronno-Seregno-Albairate, S19 Albairate-Milano Rogoredo, Mortara-Milano Rogoredo. Il Media Centre è poco distante da Milano Domodossola Fiera, fermata di tutte le linee regionali e suburbane che hanno origine e destinazione a Milano Cadorna e del collegamento aeroportuale RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2.

L’estensione del servizio su Milano e per le principali destinazioni

Dal 5 al 22 febbraio le linee suburbane estenderanno il servizio notturno e nei festivi su Milano e verso le principali destinazioni.

Partiranno tra le 2 e le 2.30 di notte le ultime corse da Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Milano Rogoredo verso le principali destinazioni: Lodi, Saronno, Seveso, Varese, Gallarate, Treviglio, Novara, Lecco, Como San Giovanni, Pavia. Sarà prolungato anche il collegamento con il Ticino: l’ultima corsa della linea TILO RE80 Milano-Locarno partirà da Milano Rogoredo alle ore 00:43.

Il servizio sarà potenziato anche nei giorni festivi: la linea S8 Milano-Carnate-Lecco prevedrà una corsa ogni 30 minuti, come nei feriali; la S19 Albairate-Milano Rogoredo, che da orario è attiva dal lunedì al venerdì, circolerà anche il sabato e nei festivi ed estenderà il servizio fino alle 2 di notte.

Il collegamento fra Milano e la Valtellina

La linea Milano-Tirano consentirà ai viaggiatori olimpici di raggiungere la Valtellina per le gare in programma a Bormio e Livigno.

Dal 6 al 22 febbraio l’offerta sul collegamento sarà riorganizzata: il servizio sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte, con una corsa ogni 30 minuti per direzione fra Milano e Tirano. Il primo treno da Milano Centrale verso la Valtellina partirà alle 4.20; l’ultimo da Tirano verso il capoluogo lombardo alle 00.31. Tutte le corse fermeranno a Monza, Lecco, Bellano, Colico, Morbegno, Sondrio, Tresenda; una corsa all’ora fermerà anche ad Abbadia Lariana, Mandello, Lierna, Varenna, Ponte in Valtellina. I visitatori diretti alle venue olimpiche da Tirano raggiungeranno Bormio e Livigno con servizi di navette e con i bus del tpl.

Per consentire il potenziamento del collegamento con Milano, dal 6 al 22 febbraio le linee locali Lecco-Colico-Sondrio e Sondrio-Tirano saranno sostituite da bus; sarà garantito l’interscambio con i treni a Bellano e Morbegno. Sarà inoltre esteso il servizio notturno della linea Colico-Chiavenna, che rimarrà attiva fino all’1.

Il potenziamento verso l’Aeroporto di Malpensa

Il collegamento Malpensa Express prevede per tutta la giornata una corsa ogni 15 minuti fra la città di Milano e Malpensa Aeroporto Terminal 1 e Terminal 2. Nel periodo olimpico saranno estesi gli orari del servizio.

In particolare, la linea Milano Centrale-Malpensa-Gallarate dal 23 gennaio al 4 febbraio e dal 23 al 24 febbraio prolungherà il servizio notturno sino alle 2 di notte. Dal 5 al 22 febbraio il servizio sulla linea sarà ulteriormente potenziato, fino a offrire una corsa ogni 30 minuti fra le 4 di mattina e le 3 di notte.

La linea Milano Cadorna-Malpensa, che prevede una corsa ogni 30 minuti per direzione, sarà attiva dalle 5 di mattina all’1 di notte.

La livrea ispirata a Milano Cortina 2026

Per celebrare i Giochi Olimpici, Trenord ha dedicato sei treni nuovi della flotta ai colori dell’evento: due treni Caravaggio in servizio fra Milano e Malpensa, due treni Caravaggio destinati al servizio regionale e due treni Donizetti che circolano fra Milano e la Valtellina sono stati rivestiti di una livrea rosso e arancione, ispirata alla vibe “Passion” di Milano Cortina 2026.

Inoltre, tutti i 214 nuovi treni nella flotta di Trenord sono stati personalizzati con il doppio logo Trenord-Milano Cortina 2026. Il doppio logo è esposto su vetrofanie esposte in tutte le biglietterie.

