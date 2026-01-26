Comasco

ROVELLO PORRO – Si rinnova anche quest’anno una delle tradizioni più sentite della comunità rovellese, quella del Genè, rito popolare che affonda le sue radici in oltre un secolo di storia. A tramandarne l’origine è il racconto – ricordano i volontari dell’Associazione Ave – di Giulio Banfi: i contadini di Rovello, alla fine di gennaio, bruciavano nei campi mucchi di margasc, gli steli del granoturco, per scacciare l’inverno. Con il passare del tempo quei mucchi si trasformarono in un fantoccio, il Genè, che veniva simbolicamente processato e bruciato il 31 gennaio. Da un semplice pupazzo la figura è cresciuta fino a diventare un vero e proprio “gigante”, mantenendo intatto il significato della tradizione, arrivata fino ai giorni nostri.

L’appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio, con ritrovo alle 20.30 in piazza Porro, da dove partirà il corteo diretto all’area feste. Qui si svolgeranno il tradizionale processo e il momento più atteso, il rogo del Genè, che ogni anno richiama numerosi partecipanti e curiosi.

(foto: una edizione passata del rogo del Genè)

