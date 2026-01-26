Saronno-Centrale, frustata di Azione alla Lega: “Numeri e piani regionali dicono che il rischio di riduzione c’è ancora”
26 Gennaio 2026
SARONNO – “Azione Saronno accoglie con soddisfazione le novità sui servizi ferroviari aeroportuali attive da venerdì: l’accesso in seconda classe tra Milano Cadorna e Saronno, che amplia le possibilità di utilizzo dei collegamenti esistenti, e la nuova tratta Malpensa-Gallarate, che rafforza le connessioni del sistema ferroviario lombardo e migliora i collegamenti di Saronno con gran parte della provincia di Varese. Riteniamo però scorretto, come affermato dalla Lega saronnese, sostenere che queste novità eliminino il rischio di perdere il collegamento tra Saronno e Milano Centrale”.
Inizia così la nota di Azione Saronno che affronta uno dei temi caldi della politica saronnese degli ultimi anni e tornato di grande attualità nelle ultime ore: “Nei piani di Regione Lombardia, approvati dalla Giunta Fontana con una delibera del marzo 2025 e mai modificati, è infatti previsto che, una volta completato il quadruplicamento della linea Rho–Parabiago, il servizio Malpensa–Milano Centrale venga instradato via Rho.
Per Saronno questo comporta:
• il passaggio da due treni all’ora diretti su Milano Centrale a uno solo, ottenuto deviando su Centrale il treno per Laveno;
• la perdita di due treni all’ora diretti verso Malpensa, senza alternative equivalenti.
A regime, anche il collegamento tra Saronno e Gallarate — oggi giustamente accolto come una novità positiva — verrà ridotto: da due treni all’ora a uno solo, mentre l’altro collegamento da Cadorna sarà spostato verso il Lago Maggiore senza passare da Gallarate”.
Azione non fa sconti: “Questi non sono timori o valutazioni politiche, ma scelte formalizzate in un accordo tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana. Le compensazioni previste esistono, ma sono parziali e insufficienti: nel complesso, a regime, Saronno vede dimezzati i collegamenti strategici verso Milano Centrale e Malpensa. Affermare che “non c’è alcun rischio” significa non guardare ai numeri e alle decisioni già assunte per il futuro. È una questione che Azione Saronno ha posto con chiarezza e coerenza fin dalla campagna elettorale”
E’ quindi tempo di rimboccarsi le maniche: “Per questo Azione Saronno sta lavorando all’interno della lista Insieme per Crescere per fornire all’Amministrazione comunale tutti gli elementi utili a riaprire il confronto in Regione e difendere il ruolo strategico della nostra città. Allo stesso tempo, Azione Saronno attiverà anche i propri canali istituzionali per chiedere anche al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini garanzie concrete per il nostro territorio. Non possiamo limitarci a salutare le novità positive di oggi senza impegnarci affinché anche domani Saronno mantenga almeno lo stesso livello di collegamenti, fondamentali per l’economia cittadina e per la sua posizione strategica nel sistema lombardo”.
