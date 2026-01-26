Città

Riteniamo però scorretto, come affermato dalla Lega saronnese, sostenere che queste novità eliminino il rischio di perdere il collegamento tra Saronno e Milano Centrale”. SARONNO – “Azione Saronno accoglie con soddisfazione le novità sui servizi ferroviari aeroportuali attive da venerdì: l’accesso in seconda classe tra Milano Cadorna e Saronno, che amplia le possibilità di utilizzo dei collegamenti esistenti, e la nuova tratta Malpensa-Gallarate, che rafforza le connessioni del sistema ferroviario lombardo e migliora i collegamenti di Saronno con gran parte della provincia di Varese.

Per Saronno questo comporta: Inizia così la nota di Azione Saronno che affronta uno dei temi caldi della politica saronnese degli ultimi anni e tornato di grande attualità nelle ultime ore: “Nei piani di Regione Lombardia, approvati dalla Giunta Fontana con una delibera del marzo 2025 e mai modificati, è infatti previsto che, una volta completato il quadruplicamento della linea Rho–Parabiago, il servizio Malpensa–Milano Centrale venga instradato via Rho.

• il passaggio da due treni all’ora diretti su Milano Centrale a uno solo, ottenuto deviando su Centrale il treno per Laveno;

• la perdita di due treni all’ora diretti verso Malpensa, senza alternative equivalenti.

A regime, anche il collegamento tra Saronno e Gallarate — oggi giustamente accolto come una novità positiva — verrà ridotto: da due treni all’ora a uno solo, mentre l’altro collegamento da Cadorna sarà spostato verso il Lago Maggiore senza passare da Gallarate”.

Azione non fa sconti: “Questi non sono timori o valutazioni politiche, ma scelte formalizzate in un accordo tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana. Le compensazioni previste esistono, ma sono parziali e insufficienti: nel complesso, a regime, Saronno vede dimezzati i collegamenti strategici verso Milano Centrale e Malpensa. Affermare che “non c’è alcun rischio” significa non guardare ai numeri e alle decisioni già assunte per il futuro. È una questione che Azione Saronno ha posto con chiarezza e coerenza fin dalla campagna elettorale”

E’ quindi tempo di rimboccarsi le maniche: “Per questo Azione Saronno sta lavorando all’interno della lista Insieme per Crescere per fornire all’Amministrazione comunale tutti gli elementi utili a riaprire il confronto in Regione e difendere il ruolo strategico della nostra città. Allo stesso tempo, Azione Saronno attiverà anche i propri canali istituzionali per chiedere anche al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini garanzie concrete per il nostro territorio. Non possiamo limitarci a salutare le novità positive di oggi senza impegnarci affinché anche domani Saronno mantenga almeno lo stesso livello di collegamenti, fondamentali per l’economia cittadina e per la sua posizione strategica nel sistema lombardo”.

—