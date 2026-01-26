Città

SARONNO – Il collegio Castelli di Saronno presenta La Festa del Pensiero, un’iniziativa culturale e didattica di alto livello nata da un’intuizione del rettore, don Cristiano Mario Castelli. Protagoniste della giornata saranno le classi del triennio del liceo, chiamate a confrontarsi in una gara di dibattito originale, fondata sul dialogo tra discipline e sulla capacità di sintesi critica.

La giornata si svolgerà venerdì 30 gennaio. In mattinata agli studenti verrà comunicato il tema della discussione, che sarà affrontato attraverso tre momenti formativi di particolare valore accademico, affidati a relatori di riconosciuta autorevolezza: Guazzarini, docente di filosofia del Collegio Castelli, offrirà una lettura rigorosa e strutturata del tema, fornendo agli studenti strumenti concettuali e argomentativi propri della riflessione filosofica; don Pierluigi Banna, docente di Teologia e Patrologia presso il Seminario Arcivescovile di Milano e la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, accompagnerà i ragazzi in un approfondimento teologico capace di coniugare rigore accademico e attenzione alle grandi questioni del presente; don Paolo Alliata, rettore del Liceo Montini di Milano, responsabile del Servizio per l’Apostolato Biblico della Diocesi di Milano e scrittore, figura di rilievo nel panorama culturale diocesano, proporrà una riflessione di taglio letterario, valorizzando il dialogo tra Scrittura, linguaggio simbolico e letteratura.

Dopo aver ascoltato questi interventi di alto profilo, gli studenti si riuniranno per elaborare il proprio contributo alla gara di dibattito, che si terrà in tarda mattinata. Nel confronto potranno mettere in campo non solo le sollecitazioni ricevute dai relatori, ma anche le competenze scientifiche già acquisite durante il loro percorso di studi, integrandole con le prospettive filosofiche, teologiche e letterarie in un esercizio di autentica sintesi interdisciplinare.

A garantire il valore e la serietà del confronto sarà la presenza dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ricoprirà il ruolo di arbitro della gara, accettando con disponibilità un incarico inedito e di forte valore educativo. “Una conoscenza che fa sintesi e unisce le diverse branche del sapere permette ai ragazzi di formare una coscienza critica, capace di renderli cittadini protagonisti del mondo” afferma don Castelli, sottolineando il significato formativo dell’iniziativa.

Il progetto didattico è stato coordinato dalla docente Crespi, responsabile del liceo scientifico del Collegio, che evidenzia come gli studenti si stiano preparando con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevoli dell’importanza dell’occasione e del prestigio delle figure coinvolte.

Al termine della gara si svolgerà la premiazione. A seguire, l’Arcivescovo di Milano, insieme ai relatori e al Rettore, pranzerà presso il ristorante didattico del Collegio, dove gli studenti della classe quarta dell’istituto alberghiero del Collegio prepareranno e serviranno il pranzo, completando una giornata che unisce riflessione, formazione e competenze professionali.

L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo che il Collegio auspica possa consolidarsi nel tempo, fino a diventare un appuntamento annuale dedicato al confronto tra i saperi. Don Castelli ringrazia infine i docenti e i cattedratici che rendono possibile La Festa del Pensiero e, in modo particolare, l’Arcivescovo di Milano per aver accolto con grande disponibilità questo ruolo originale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09