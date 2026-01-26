Città

SARONNO – È ufficiale: dopo alcuni mesi di attesa, l’Agenzia Nazionale Indire ha concluso le operazioni di selezione approvando la candidatura dell’istituto comprensivo “Da Vinci” nell’ambito del programma Erasmus+ call 2025, azione KA120 – Accreditamento per il settore istruzione scolastica.

La comunicazione ufficiale è giunta mercoledì 21 gennaio ed è stata accolta con grande soddisfazione dal dirigente scolastico, Gabriele Musarò, e dalle docenti di lingua inglese referenti per l’internazionalizzazione dell’istituto, Simonetta Ventura e Onorina Galli. Le docenti hanno lavorato con impegno e competenza alla stesura della candidatura, progettando un piano Erasmus essenziale e mirato, pensato per conseguire risultati concreti già nel corso del prossimo biennio.

In sinergia con il dirigente scolastico, che ha fornito una chiara direzione strategica sottolineando l’importanza di aprire la scuola alla dimensione europea e di offrire a studenti e personale nuove opportunità di crescita linguistica e culturale, sono stati individuati obiettivi chiave da realizzare grazie ai finanziamenti europei ossia promuovere il successo formativo degli studenti attraverso la partecipazione alle mobilità, contrastando le disuguaglianze, per una scuola inclusiva, innovativa e aperta alla cittadinanza attiva; valorizzare le risorse professionali di docenti e personale Ata tramite esperienze di job shadowing, favorendo la collaborazione e lo scambio con scuole partner europee e promuovere l’apertura internazionale della comunità scolastica attraverso le esperienze Erasmus + e potenziare le competenze linguistiche e didattiche della scuola nello spazio educativo europeo

Sebbene l’istituto “Da Vinci” sia da anni impegnato in un percorso di internazionalizzazione e apertura all’Europa — attraverso scambi culturali con l’Aglo European School di Ingatestone (UK), progetti e-Twinning e l’accoglienza di scuole straniere in visita — l’accreditamento Erasmus+ rappresenta un significativo passo in avanti. Esso consentirà infatti di ampliare e strutturare ulteriormente i rapporti con istituti esteri, sia mediante l’invio di studenti in mobilità, sia attraverso l’ospitalità di alunni e docenti europei impegnati in attività di job shadowing.

Tali esperienze favoriranno lo sviluppo delle competenze linguistiche, interculturali e digitali degli studenti, che potranno crescere in autonomia, apertura mentale e consapevolezza europea, rafforzando al contempo la motivazione allo studio e la capacità di cooperazione. Anche il corpo docente beneficerà di importanti ricadute formative, grazie al confronto diretto con colleghi europei e allo scambio di buone pratiche e metodologie didattiche innovative.

L’istituto si è già distinto sul territorio come membro attivo della rete europea delle scuole e-Twinning e dei programmi Erasmus+: lo scorso anno ha accolto una scuola proveniente dalla Polonia e, dal 9 al 13 febbraio, ospiterà un gruppo di studenti e docenti di Badajoz, in Spagna. L’accreditamento appena ottenuto permetterà di incrementare in modo significativo le opportunità di scambio, ponendo le basi per collaborazioni stabili e durature, finalizzate a future mobilità e al rafforzamento della dimensione europea dell’Istituto.

Questo riconoscimento conferma l’istituto comprensivo “Da Vinci” come una scuola capace di guardare oltre i confini nazionali, protagonista attiva di un’Europa dell’istruzione fondata sul dialogo, sul rispetto delle differenze e sulla formazione di cittadini consapevoli, aperti e responsabili. Un traguardo che non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso europeo ambizioso e condiviso, a beneficio dell’intera comunità scolastica e del territorio.

