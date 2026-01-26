Cronaca

SARONNO – Nuovi atti vandalici contro la colonia felina gestita dall’Enpa nella zona di via Varese. Anche negli ultimi giorni sono stati trovati petardi all’interno delle cucce dei gatti, una situazione che sta creando forte preoccupazione tra i volontari dell’associazione, che chiedono un rafforzamento dei controlli per evitare il ripetersi di episodi pericolosi. Secondo quanto segnalato dall’Enpa, un grosso petardo sarebbe stato lanciato nella cuccia in orario notturno, nel periodo compreso fra il 21 e il 23 gennaio. Oltre al rischio per i gatti, l’episodio rappresenta un pericolo anche per i volontari che ogni giorno inseriscono il cibo nelle cucce e potrebbero entrare in contatto con ordigni inesplosi.

Nessun animale è rimasto ferito, ma non si tratta di un caso isolato. Già tra il 5 e il 6 gennaio erano stati collocati petardi nella stessa cuccia, causando danni e spaventando i felini. Segnalazioni simili arrivano anche da altre zone della città e dalla colonia della Cascina Colombara, dove una cuccia è stata danneggiata.

(foto archivio)

