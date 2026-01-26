Città

SARONNO – La sicurezza, il futuro del Retrostazione e la destinazione dell’ex scuola Bernardino Luini tornano al centro del dibattito politico cittadino. A prendere posizione è Forza Italia con un intervento del capogruppo Lorenzo Azzi, che ripercorre le scelte fatte negli ultimi mesi dall’Amministrazione comunale e rilancia la proposta di un presidio stabile delle forze dell’ordine nella zona più critica della città.

Nel suo intervento, Azzi parte dal tema della presenza della Polfer in stazione e rivendica una mozione presentata in consiglio comunale oltre due mesi fa. Una proposta che, secondo Forza Italia, puntava a un presidio concreto e strutturato, in contrapposizione a soluzioni ritenute inadeguate. Il capogruppo sottolinea come la maggioranza abbia respinto quella mozione, salvo poi muoversi successivamente nella stessa direzione. “Quando si parla di sicurezza, la differenza la fanno le decisioni, non gli slogan – esordisce il forzista – Per questo, oltre due mesi fa, come Forza Italia abbiamo presentato in Consiglio comunale una mozione precisa: abbiamo suggerito alla Sindaca di interfacciarsi con Ferrovie Nord Milano per ottenere presso gli edifici della stazione spazi adeguati ad accogliere la Polfer, garantendo così finalmente un presidio reale e stabile. Una proposta seria, fondata sul buon senso. Non come quella, francamente surreale, espressa pochi giorni prima dalla Sindaca sui giornali di accogliere la Polfer nell’ex-edicola, ovviamente struttura totalmente inadeguata. Dopo mesi di colpevole attesa, l’Amministrazione sembra finalmente essere costretta a muoversi di conseguenza (ringraziamo Fnm). La maggioranza in maniera arrogante aveva respinto la mozione.”

Il tema della sicurezza, per Forza Italia, si lega direttamente anche alla destinazione dell’ex scuola Bernardino Luini, nel cuore del Retrostazione. Azzi esprime forti perplessità sull’ipotesi di collocarvi un istituto di alta formazione, richiamando la necessità di valutare prima di tutto il contesto in cui si inseriscono nuove funzioni. “Lo ricordiamo oggi perché aiuta a comprendere le nostre forti perplessità sulla capacità della maggioranza di gestire i problemi relativi alla sicurezza. Molta perplessità, infatti, desta la proposta di destinazione dell’ex scuola Bernardino Luini, situata nel Retrostazione, a istituto di alta formazione (Its). La formazione è importante, nessuno lo mette in discussione. Ma la politica ha il dovere di porsi una domanda preliminare: è davvero sensato collocare una scuola in una delle aree più critiche della città dal punto di vista della sicurezza?”

“Il Retrostazione – ricorda Azzi – non è un problema teorico o astratto. È una zona che i cittadini conoscono bene, dove avvengono frequentemente episodi di criminalità, di degrado, e con una chiara difficoltà di controllo. In questo contesto, portare studenti, docenti, personale scolastico e famiglie in quella zona significa aumentare la portata del problema, non risolverlo. Soprattutto significa capovolgere la logica: invece di rendere sicura un’area già critica, si sceglie di inserirvi una funzione che, per sua natura, richiede il massimo livello di tutela.”

Da qui la proposta alternativa: “Per questo la nostra posizione è chiara e coerente, oggi come in campagna elettorale: alla Bernardino Luini deve andare una caserma dei Carabinieri, a completamento della presenza della Polfer in Stazione. Una presenza strutturata dell’Arma nel retrostazione, infatti, produrrebbe effetti immediati: un presidio territoriale costante, maggiore deterrenza, più controllo, e tempi di intervento più rapidi. E soprattutto manderebbe un messaggio chiaro: quell’area non è più terra di nessuno.

Una caserma non è solo un presidio di sicurezza, è un cambio di paradigma. Trasforma un punto fragile in un punto sicuro e rende più vivibile l’intero quartiere.”

Nel finale, Azzi chiama in causa il ruolo del Comune e la responsabilità delle scelte politiche: “Chi si limita a dire che “la sicurezza dipende dagli enti superiori” sceglie di non scegliere. È vero che un Comune non comanda le forze dell’ordine, ma può fare una cosa decisiva: mettere a disposizione una sede, indicare una priorità politica chiara e lavorare con determinazione per raggiungerla. Le scuole si possono e si devono fare, ma nei luoghi giusti, dove sia garantito un principio fondamentale: andare a scuola e tornare a casa in sicurezza. La Bernardino Luini, oggi, è l’occasione per fare una scelta responsabile: usare quello spazio per rafforzare la sicurezza e restituire normalità al retrostazione e a tutta la città. Perché la vera rigenerazione urbana non è uno slogan. È la capacità di una città di smettere di convivere con l’insicurezza e decidere, finalmente, di riprendersi i propri spazi”.

