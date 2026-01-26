Primo piano

SOLARO – Nove agenti, oltre 49mila chilometri percorsi e più di 13mila veicoli controllati. Sono questi alcuni dei numeri che fotografano l’attività della polizia locale di Solaro nell’ultimo anno, delineando un presidio costante e diffuso sul territorio comunale.

Il comando è composto dal comandante Enrico Burastore, due ufficiali, sei operatori, un’impiegata amministrativa dedicata al Suap e un messo comunale. Complessivamente gli agenti in servizio sono nove. La presenza operativa ha coperto 325 giorni, con 26 servizi serali prolungati e 21 uscite sovracomunali nell’ambito del Progetto Parchi, realizzato con finanziamenti di Regione Lombardia.

Sul fronte della sicurezza stradale sono stati rilevati 56 incidenti, con 121 persone coinvolte e 31 feriti. Non si sono registrati decessi. I controlli hanno interessato 13.400 veicoli e portato all’accertamento di 3.040 sanzioni al codice della strada, soprattutto per mancate revisioni, divieti di sosta e passaggi con semaforo rosso. Le violazioni hanno determinato 1.161 segnalazioni per sospensione della patente e la decurtazione di 3.430 punti.

L’attività quotidiana comprende il presidio di scuole, mercati e manifestazioni, oltre agli accertamenti anagrafici e viabilistici. Nel corso dell’anno sono arrivate 3.640 segnalazioni, legate a incidenti, disturbo della quiete pubblica, accensione di fuochi, abbandono di animali, atti vandalici, presenza di individui sospetti e gestione dei rifiuti. Proprio su quest’ultimo fronte sono state emesse 58 sanzioni per irregolarità nella raccolta differenziata.

Rilevante anche il lavoro amministrativo. L’ufficio Suap ha seguito 230 pratiche, con quattro autorizzazioni uniche ambientali, nove legate alle attività produttive e 17 alla cartellonistica stradale. Il messo comunale ha curato 596 notifiche di atti e 1.376 pubblicazioni.

Alla polizia locale fanno capo anche le attività di protezione civile. Sono state svolte 1.435 ore di servizio dedicate alla tutela del territorio, all’assistenza durante eventi e alle esercitazioni ambientali. Numeri che restituiscono il quadro di un’attività articolata, che va dal controllo stradale alla sicurezza urbana fino alla gestione delle emergenze.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09