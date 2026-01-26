Basket

SARONNO – Non si vive di solo calcio: “movimenti” e risultati anche per le altre discipline sportive praticate in zona. Anche se le notizie, sotto il profilo agonistico, non sono molto positive. Si archivia l’ennesima sconfitta della Robur Ssronno nel campionato maschile di basket serie B Interregionale, i saronnesi sono stati battuti in casa dal Gallarate, mentre nel volley sono al lumicino le speranze della Rossella Ets Caronno Pertusella di qualificarsi per le final four nazionali di Coppa Italia dopo la sconfitta interna, netta, contro Sassuolo.

Stagione ferma nel softball ma le società sono impegnate nel “mercato”. Alla Inox Team Saronno è arrivata una nuova lanciatrice americana.

Basket serie B maschile interregionale

Volley Coppa Italia

Nel post gare a parlare il giocatore caronnese Mike Crusca.

Softball Saronno

