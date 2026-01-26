Sport locale: Robur Basket Saronno perde il derby, Volley Caronno ko col Sassuolo. Softball: nuova americana al Saronno
26 Gennaio 2026
SARONNO – Non si vive di solo calcio: “movimenti” e risultati anche per le altre discipline sportive praticate in zona. Anche se le notizie, sotto il profilo agonistico, non sono molto positive. Si archivia l’ennesima sconfitta della Robur Ssronno nel campionato maschile di basket serie B Interregionale, i saronnesi sono stati battuti in casa dal Gallarate, mentre nel volley sono al lumicino le speranze della Rossella Ets Caronno Pertusella di qualificarsi per le final four nazionali di Coppa Italia dopo la sconfitta interna, netta, contro Sassuolo.
Stagione ferma nel softball ma le società sono impegnate nel “mercato”. Alla Inox Team Saronno è arrivata una nuova lanciatrice americana.
Basket serie B maschile interregionale
Basket serie B: derby amaro per la Robur Saronno al Palaronchi, Gallarate vince al supplementare
Volley Coppa Italia
Volley serie B, Coppa Italia: Rossella Ets Caronno sconfitta da Sassuolo nell’andata
Nel post gare a parlare il giocatore caronnese Mike Crusca.
Softball Saronno
Softball A1: l’Inox Team Saronno ufficializza l’arrivo di Avery in pedana
