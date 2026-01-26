iltra2

TRADATE – Anche gli oratori della Comunità pastorale Santo Crocifisso hanno nei giorni scorsi partecipato alla presentazione della Welfare Week dell’Ambito distrettuale di Tradate, a Villa Truffini di corso Bernacchi. All’iniziativa erano presenti gli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, a testimonianza dell’attenzione del mondo ecclesiale ai temi del welfare e della coesione sociale. La Welfare Week rappresenta un momento di confronto e progettazione condivisa tra i diversi soggetti del territorio, con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni e costruire alleanze tra scuole, famiglie, associazioni e istituzioni. Un lavoro di rete che punta a rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità, mettendo al centro le persone e le loro fragilità.

La presenza degli oratori sottolinea l’importanza del loro ruolo educativo e sociale, non solo come luoghi di aggregazione, ma anche come spazi di crescita umana e spirituale. L’impegno condiviso è quello di non lasciare indietro nessuno, promuovendo relazioni, inclusione e percorsi di accompagnamento capaci di rafforzare il tessuto della comunità locale.

26012026