TURATE – Il Partito Popolare del Nord annuncia l’adesione di Leonardo Carioni, una “figura storica del mondo nordista, amata e di profondo spessore istituzionale” che entra ufficialmente a far parte della casa politica del Nord.

Leonardo Carioni è un protagonista indiscusso della politica comasca e lombarda. Imprenditore nel settore tessile, Carioni ha ricoperto il ruolo di sindaco di Turate e ha guidato la provincia di Como per due mandati consecutivi tra il 2002 e il 2010.

“La sua figura è indissolubilmente legata a un consenso popolare travolgente: nelle elezioni del 2007, è stato riconfermato alla guida della provincia con quasi il 70% delle preferenze già al primo turno, a testimonianza della sua profonda connessione con il territorio e della fiducia riposta in lui dai cittadini. Oltre alla carriera amministrativa, il valore di Carioni è confermato dalla sua vasta esperienza in ambiti strategici per lo sviluppo della Lombardia. Ha ricoperto incarichi di rilievo nei consigli di amministrazione di realtà fondamentali come Expo Milano 2015 e, nel 2012 il CdA di Autostrada Pedemontana Lombarda”

Il Partito Popolare del Nord, fondato nel 2023, con segretario politico Roberto Castelli, è iscritto dal 26 giugno 2025 nel registro dei partiti tenuto dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici presso la Camera dei deputati

“Do il benvenuto all’amico Leonardo al nostro fianco – ha dichiarato nelle ultime ore Roberto Castelli, segretario politico – nella nuova casa politica del Nord. Noi siamo la ferma risposta alla svolta centralista e meridionalista dei partiti ormai divenuti parte del sistema, che tradiscono i legittimi interessi del Nord, indifferentemente dalle sigle. L’atto più proditorio è la truffa delle legge Calderoli, concepita sin dall’inizio come un enorme “gioco dell’oca”, con infinite tagliole e trappole nelle istituzioni romane, destinata a impaludarsi o a trasformarsi in un’ennesima cassa del Mezzogiorno attraverso il meccanismo dei Lep: un gigantesco bonifico che ancora partirebbe dal Nord diretto verso un Sud dove non esistono meccanismi virtuosi di buon governo e di controllo. Dobbiamo resistere e ripartire dai Comuni”.

“La presenza di Carioni nel Ppn – rimarca Luigi Lovisetti, Medico chirurgo, responsabile del Ppn di Como – non è solo un’adesione formale, ma il segnale di un progetto che punta all’eccellenza e alla solidità per il futuro della nostra regione e del Nord”.

