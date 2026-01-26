Calcio

SARONNO – Tanti gli spunti che vengono dal weekend sportivo nei campionati di calcio locali. In serie D pesante sconfitta per una sempre più inguaiata Varesina mentre in Eccellenza bella partita ma sconfitta per il Fbc Saronno in trasferta contro la Rhodense, nella stessa categoria mezza impresa dell’Ardor Lazzate che ha fermato la capolista Arconatese; nell’anticipo di sabato pari fra le outsider Solbiatese e Caronnese.

Nelle caregorie inferiori, in Promozione vittorie per la capolista Aurora, per l’Sc United e Ceriano Laghetto mentre è stata sconfitta l’Universal Solaro. In Prima categoria successo della Gerenzanese e in Seconda la Cogliatese ha raggiunto il pari all’utimo momento. In Terza categoria, ko la saronnese Equipe Garibaldi contor la Speranza Primule.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima e Seconda categoria

Terza categoria

(foto: una fase di gioco della sfida fra Rhodense e Fbc Saronno domenica pomeriggio al centro sportivo di via Pirandello a Rho, con vittoria dei padroni di casa)

