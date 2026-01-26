Tutto il calcio locale: ko Fbc Saronno, Ardor e Caronnese tengono. Vola la Gerenzanese
26 Gennaio 2026
Serie D, Varesina sconfitta
SARONNO – Tanti gli spunti che vengono dal weekend sportivo nei campionati di calcio locali. In serie D pesante sconfitta per una sempre più inguaiata Varesina mentre in Eccellenza bella partita ma sconfitta per il Fbc Saronno in trasferta contro la Rhodense, nella stessa categoria mezza impresa dell’Ardor Lazzate che ha fermato la capolista Arconatese; nell’anticipo di sabato pari fra le outsider Solbiatese e Caronnese.
Nelle caregorie inferiori, in Promozione vittorie per la capolista Aurora, per l’Sc United e Ceriano Laghetto mentre è stata sconfitta l’Universal Solaro. In Prima categoria successo della Gerenzanese e in Seconda la Cogliatese ha raggiunto il pari all’utimo momento. In Terza categoria, ko la saronnese Equipe Garibaldi contor la Speranza Primule.
Serie D
Calcio Serie D: Varesina ancora ko, col Real prosegue una stagione difficile
Eccellenza
Eccellenza, Saronno buona prestazione ma troppi errori: la Rhodense vince 4-2
Calcio Eccellenza, terzo risultato utile per l’Ardor Lazzate: fermata la capolista Arconatese
Calcio Eccellenza, nell’anticipo botta e risposta fra Solbiatese e Caronnese
Promozione
Promozione, successi per Aurora, United e Ceriano, ko Solaro
Calcio Promozione, dalla serie B della Bolivia a Cesate: Martinez al Sc United
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat. locale: volano Gerenzanese e Cistellum; pari l’Amor Sportiva; sconfitte Pro Juventute e Dal Pozzo
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, Equipe Garibaldi cade 2-1 contro la Speranza Primule
(foto: una fase di gioco della sfida fra Rhodense e Fbc Saronno domenica pomeriggio al centro sportivo di via Pirandello a Rho, con vittoria dei padroni di casa)
26012026