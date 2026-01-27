Politica

SARONNO – “Ho appreso poco fa, con profondo dispiacere, della scomparsa di Giorgio De Wolf, architetto ed esponente politico varesino di lungo corso”, così inizia il messaggio di cordoglio di Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia.

“Già segretario provinciale di Forza Italia e figura di rilievo del Popolo della Libertà nel nostro territorio, ha ricoperto a lungo incarichi nelle giunte comunali e in Provincia. Nel corso della sua attività professionale e politica, De Wolf ha saputo mettere al servizio della comunità la sua capacità di ascolto, unita alla concretezza dell’azione e alla coerenza del suo impegno. È sempre stato un uomo equilibrato e pacato, che ha privilegiato il dialogo e il confronto allo scontro”.

“A lui, ai suoi familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, rivolgo il mio più sincero e sentito cordoglio”, conclude.

