Addio De Wolf, il saluto e il cordoglio di Forza Italia
27 Gennaio 2026
VARESE – “Forza Italia piange un amico come Giorgio, a lungo protagonista della vita politica del nostro partito con incarichi amministrativi di rilievo sia a livello comunale che provinciale”.
Questa la nota del coordinamento provinciale di Forza Italia Varese in merito alla scomparsa dell’architetto De Wolf, stimato esponente azzurro per lunghi anni.
“Già segretario provinciale di Forza Italia, Cicepresidente provinciale oltre che valente professionista, resta il ricordo di un uomo impegnato ed appassionato che ha saputo mettere le proprie competenze a disposizione della collettività. A tutti i suoi famigliari le nostre condoglianze più sentite e un ricordo sentito”.
