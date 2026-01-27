Calcio

TORINO – Nella 12’ giornata di Serie C femminile la Caronnese esce dal campo del Torino con un pareggio per 3-3 al termine di una gara intensa, ricca di episodi e continui ribaltamenti di fronte. Un match giocato a viso aperto da entrambe le squadre, in cui le rossoblù hanno mostrato personalità, qualità e grande capacità di reazione.

La Caronnese va sotto, ribalta il risultato prima dell’intervallo, subisce nuovamente il ritorno delle granata e, quando la sconfitta sembra ormai dietro l’angolo, trova nel recupero la forza per rimettere tutto in equilibrio. Protagonista assoluta Pellegrinelli, autrice di una doppietta decisiva, ma la prestazione è figlia di un lavoro collettivo fatto di coraggio e resilienza.

Un punto che racconta molto più del risultato finale e che conferma l’identità di una squadra capace di soffrire, colpire e rialzarsi nei momenti più difficili.

Torino-Caronnese 3-3

TORINO: Nolfo, Caffaratto, Musso, Calautti, Municchi, Bodini, Altafin, Gonnet, Bazzocchi, Berbotto, Dolza Cogni. A disposizione Salut, Tamagnone, Degani, Battaglia, La Sala, Ferrara, Saito, Tundo, Munafò. All. Francini.

CARONNESE: Schianta, Gola (56’ Diefenthaeler), Dubini (86’ Filice), Gino, Bufano, Abati, Marini (61’ Barbini), Badiali, Pellegrinelli, Manea. A disposizione Mombelli, Barbini, Girolamo, De Vivo, Diefenthaeler, Lozza, Filice. All. Marsich.

Arbitro: Trinchera di Collegno (Bellini di Torino e Pollaccia di Torino).

Marcatori: 26’ Berbotto, 37’ Pellegrinelli, 42’ Abati, 47’ Bazzocchi, 85’ Saito, 91’ Pellegrinelli.

Ammoniti: 38’ Pellegrinelli.

(foto: la Caronnese a Torino)

