Cogliate

COGLIATE – “Quello approvato dall’Amministrazione leghista è un bilancio triste. Senza prospettiva e senza coerenza. Non c’è un’idea organica di sviluppo della comunità. Si naviga a vista, in balìa degli eventi.” E’ l’analisi della lista civica Progetto in Comune di Cogliate sul bilancio di previsione approvato in Consiglio Comunale.

“Il piano delle Opere Pubbliche anche quest’anno, come da tradizione… è vuoto. Un documento di facile lettura, perché non c’è scritto nulla. L’alienazione della Curt del Castell vale 372.000 euro. Che fine ha fatto il piano integrato di intervento che anni fa era stato messo a bando e poi ritirato? Dopo nostre molteplici insistenze, ci è stato spiegato che presto sarà rimesso a bando. Intanto gli anni passano, e la nuova piazza (scarna e spoglia) rimarrà incastonata tra un contenitore vuoto (Palazzo Rovelli) e un rudere che crolla (Curt del Castell).”

“Il bilancio di quest’anno – spiegano i consiglieri comunali di minoranza – è tenuto in piedi dalla cessione del diritto di superficie di un’area per antenna in via Guido Rossa, per un valore di 100.000 euro. Questa operazione permette, per quest’anno, di inserire a bilancio 119.000 euro per asfaltature, che serviranno per asfaltare la via ai Campi. Sulle annualità successive, 2027 e 2028, sono previsti soltanto 19.700 euro. L’alienazione del diritto di superficie di quell’area tiene in piedi quel minimo di lavori che si riuscirà a fare: per 25 anni concediamo questo diritto di superficie che garantisce solo per quest’anno 100.000 euro, nei bilanci degli anni prossimi non ci saranno più nemmeno questi soldi.”

“Oltre all’incoerenza delle previsioni e degli interventi, c’è anche un alto grado di scorrettezza nel metodo” rimarca il capogruppo Vincenzo Di Paolo. “A Bilancio hanno lasciato una previsione di 40.000 euro per i lavori sull’ampliamento dell’asilo nido. Ci siamo stupiti di aver trovato nei documenti questi riferimenti, dato che avevano da tempo dichiarato di rinunciare al finanziamento Pnrr e all’esecuzione dei lavori. Perché quindi ci ritroviamo a bilancio questo importo? L’ampliamento dell’asilo si fa o no? La risposta del sindaco è stata imbarazzante: la rinuncia al finanziamento Pnrr è una cosa uscita dopo la predisposizione del bilancio, e quindi hanno lasciato così gli atti.”

“Noi crediamo serva un po’ di serietà quando si amministra la cosa pubblica” aggiunge Di Paolo. “Il Consiglio Comunale non può essere chiamato a votare documenti che non sono veritieri rispetto alla realtà. Servono serietà e coerenza, rispetto a quello che si scrive, che si vota e che si intende realizzare. Abbiamo proposto di ritirare il bilancio, correggere i documenti rispetto alla realtà effettiva delle cose e riportarli in Consiglio per il voto. Chiaramente la nostra proposta non è stata considerata. I documenti approvati dall’Amministrazione contengono previsioni che già sappiamo che non si faranno! Dichiarano alla stampa che non fanno un intervento, però sul bilancio lo lasciano scritto e lo votano.”

“Chiunque legga i documenti di bilancio non riesce a capire cosa voglia fare l’amministrazione” specifica la consigliera Annamaria Uboldi. “Abbiamo un’idea di che cosa facciamo di Palazzo Rovelli e Curt del Castell? In passato il sindaco aveva annunciato di voler rivedere la funzione della sede del Comune, era emersa la proposta di fare una caserma per i carabinieri, così come la proposta di spostare tutte le scuole presso la struttura delle scuole medie. Sono tutte riflessioni che abbiamo sentito in questi anni. E tutte queste idee dove sono? Nei documenti non c’è nulla, tutto sparisce.”

“L’unica certezza – secondo il gruppo Progetto in Comune – è su tasse e tariffe. Su addizionale comunale Irpef hanno detto di confermare l’aliquota dell’anno scorso. Beh, certo. Difficile aumentarla, visto che era già stata aumentata e portata al massimo. Più di così, non si può più aumentare. Una scelta, quella dell’aumento dell’addizionale Irpef, che noi abbiamo contestato e continuiamo a contestare, alla luce di un un bilancio triste, vuoto, scarso di programmazione” concludono i consiglieri di minoranza.

(foto archivio)

