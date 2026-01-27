Altre news

In un’epoca in cui l’informazione è sempre più veloce, frammentata e spesso priva di contesto, la cronaca locale continua a rappresentare uno dei pochi argini capaci di garantire lettura critica della realtà e partecipazione democratica. È stato questo il cuore del dibattito ospitato dal festival Figilo di Gallipoli, dedicato a “L’importanza della cronaca locale e la valorizzazione dei territori”, un tema che ha messo al centro il futuro del giornalismo di prossimità.

A confrontarsi sono stati direttori di testate storiche e digitali: Claudio Rinaldi (Gazzetta di Parma), Mimmo Mazza (Gazzetta del Mezzogiorno), Rosario Tornesello (Nuovo Quotidiano di Puglia) e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews e presidente di Anso– Associazione Nazionale Stampa Online. A moderare l’incontro la giornalista Valentina Murrieri.

Proprio l’intervento di Giovannelli, nella sua doppia veste di direttore e presidente di Anso, ha offerto una chiave di lettura trasversale sul ruolo dell’informazione locale nell’ecosistema digitale contemporaneo. Portando l’esperienza ultraventennale di VareseNews e il punto di vista della rete nazionale delle testate online locali riunite in Anso, Giovannelli ha sottolineato come il radicamento territoriale non sia un elemento accessorio, ma una vera e propria condizione operativa del buon giornalismo.

«Il giornalismo locale vive di continuità, non di incursioni – ha spiegato – Non è l’inviato che arriva quando scoppia il grande fatto di cronaca, ma una presenza quotidiana, riconoscibile, che conosce luoghi, persone e dinamiche». Un approccio che, secondo Giovannelli, cambia radicalmente il modo di costruire autorevolezza: non più legata alla velocità o all’esclusiva, ma alla capacità di interpretare e contestualizzare le informazioni che già circolano sui social e nelle piattaforme digitali.

In questo scenario, ha evidenziato il presidente di Anso, la cronaca locale non è più la “prima fonte” della notizia, ma diventa il luogo in cui la notizia acquista senso. “L’autorevolezza non ce la si attribuisce da soli. È il territorio che te la riconosce, se lavori bene nel tempo” ha affermato, richiamando il valore della fiducia costruita giorno dopo giorno.

Una visione che riflette il lavoro di Anso, associazione che rappresenta centinaia di testate digitali locali in tutta Italia e che negli ultimi anni ha dato voce a un giornalismo nativo online, capace di confrontarsi con le grandi trasformazioni tecnologiche ed economiche senza perdere il legame con le comunità di riferimento.

Il tema dell’autorevolezza è stato ripreso anche dagli altri relatori. Rosario Tornesello ha invitato a superare le contrapposizioni tra informazione locale e nazionale, sottolineando come la differenza risieda nella professionalità e nella qualità del lavoro giornalistico, soprattutto nella cronaca giudiziaria e nel rapporto con le fonti. Mimmo Mazza ha ribadito il ruolo dei giornali locali come presidio democratico, spesso gli unici a raccontare vertenze industriali, infrastrutture e inchieste che incidono profondamente sulla vita dei territori.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla sostenibilità economica dell’informazione. La crisi delle edicole, il calo delle vendite della carta stampata e la difficoltà di monetizzare il digitale mettono a rischio la sopravvivenza di molte testate. «Il vero bavaglio non è una legge, ma la difficoltà di tenere in piedi i giornali», ha osservato Mazza, sottolineando come l’assenza di informazione locale impoverisca la democrazia.

Claudio Rinaldi ha portato l’esperienza della Gazzetta di Parma, ricordando che anche le testate storiche e radicate non sono immuni dalla crisi e che il legame con i lettori, pur fondamentale, deve essere rafforzato attraverso qualità e affidabilità.

Dal confronto di Gallipoli è emersa una convinzione condivisa: senza cronaca locale non c’è comunità informata, e senza comunità informata la democrazia si indebolisce. In un mondo dominato dagli algoritmi globali, il giornalismo di prossimità – cartaceo o digitale – resta un presidio insostituibile.

Anso (Associazione Nazionale della Stampa Online) è il primo ente italiano nato per rappresentare e tutelare gli interessi degli editori di testate giornalistiche online a carattere locale. Si tratta di quotidiani telematici locali che, sebbene caratterizzati da una propria identità data spesso dalla diversa connotazione geografica, presentano delle caratteristiche comuni come l’esclusiva pubblicazione online, l’informazione a livello locale, e molte volte anche l’aspetto verticale del portale. Con i suoi oltre 15 milioni di lettori mensili, il circuito Anso si posiziona nella media dei grandi quotidiani e gruppi editoriali nazionali. IlSaronno fa parte di Anso dal 2018.