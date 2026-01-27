Giornata della memoria, Angaroni (Pd): “Non sia solo un rito, ma un insegnamento da vivere ogni giorno”
27 Gennaio 2026
SARONNO – “Il 27 gennaio non è solo un giorno per non dimenticare, ma un monito da mettere in pratica ogni giorno, soprattutto in un periodo così cupo nella storia dell’umanità”. Parte da qui la riflessione della consigliera comunale Chiara Angaroni del Partito democratico in occasione della giornata della memoria.
Un richiamo che va oltre la dimensione simbolica della ricorrenza e punta sul valore educativo, soprattutto per le nuove generazioni. “Il giorno della memoria non deve restare solo simbolico, ma deve essere vissuto davvero” sottolinea la consigliera, rivolgendo un appello diretto a bambini e bambine.
Secondo Angaroni, l’insegnamento della memoria passa dalle azioni quotidiane e dai gesti più semplici: dalla scuola al gioco, dai rapporti tra coetanei alla vita di tutti i giorni. “Imparare dal passato per costruire un futuro migliore parte proprio dalle piccole cose, da quando ci si alza la mattina, si va a scuola, si gioca al parco e si torna a casa”.
Al centro del messaggio c’è il tema dell’indifferenza, indicata come il primo passo da contrastare. “Imparare a non essere indifferenti davanti alle piccole ingiustizie, anche quando si gioca, è il modo più concreto per vivere pienamente questa giornata”.
La riflessione si chiude con un messaggio chiaro: solo superando l’indifferenza la memoria diventa azione. “Quando impareremo a non essere indifferenti, allora avremo davvero messo in pratica l’insegnamento della giornata della memoria”.