Giorno della memoria, assessora Sasso: “Ricordare è un atto di responsabilità”
27 Gennaio 2026
0
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore Lucy Saronno in occasione del giorno della memoria.
«Per la libertà e la giustizia è morto, per la libertà e la giustizia vive.»
È scritto sulla targa del memoriale di Pietro Bastanzetti, saronnese, deportato e morto nel campo di concentramento di Mauthausen per aver partecipato agli scioperi antifascisti.
Tra il 1943 e il 1945, nel Nord Italia, gli scioperi furono uno snodo centrale della lotta antifascista. Dopo anni di repressione, le fabbriche si fermarono in un Paese in cui scioperare era un reato, aggravato dallo stato di guerra.
Nel marzo del 1944, di fronte agli scioperi, Adolf Hitler ordinò che gli scioperanti italiani venissero deportati nei campi di concentramento. Non incarcerati, non processati: sottratti alla società come nemici politici.
Pietro Bastanzetti lavorava alla Motomeccanica di Milano. Fu arrestato, deportato a Mauthausen e lì morì.
Non fu l’unico saronnese. Luigi Caronni, edicolante di Saronno, subì lo stesso destino. Ridotto a 36 chili dallo sfinimento, con una gamba piagata medicata con bende improvvisate di carta per margarina, giornali e stracci, morì nel lager. Nei registri del campo si legge: “causa del decesso:debolezza della circolazione cardiaca… oppure… dissenteria.”
Ricordare queste storie, oggi, non può essere solo un esercizio fine a sé stesso. È un atto di responsabilità. Un invito a guardare il presente con occhi più consapevoli.
Perché, come allora, anche oggi dobbiamo saper riconoscere e dare un nome a ciò che accade.
—
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09