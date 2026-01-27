SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore Lucy Saronno in occasione del giorno della memoria.

«Per la libertà e la giustizia è morto, per la libertà e la giustizia vive.»

È scritto sulla targa del memoriale di Pietro Bastanzetti, saronnese, deportato e morto nel campo di concentramento di Mauthausen per aver partecipato agli scioperi antifascisti.