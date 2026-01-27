Città

SARONNO – “Arresti senza mandato, deportazioni, minori come esche, uccisioni: la caccia all’immigrato dei miliziani dell’Ice assume sempre meno vagamente i contorni della caccia all’ebreo delle Ss. E ad essere assassinati sono anche i primi cittadini americani che si oppongono, come avveniva a chi proteggeva bambini, donne e uomini di “razza” ebraica con il nazifascismo. Uno scenario inimmaginabile per una democrazia come quella degli Stati Uniti!”

Inizia così la riflessione del sindaco emerito e consigliere comunale Augusto Airoldi in occasione della giornata della memoria.

“Certo i campi di prigionia voluti da Trump, disumani, non sono paragonabili ad Auschwitz. E tutti ci auguriamo non lo diventino mai! E nemmeno, quest’ultimo, ha (finora) parlato di “soluzione finale”. Ma Trump definisce “patrioti che devono compiere il loro lavoro” gli agenti dell’Ice, assumendosene la responsabilità come Mussolini fece per l’assassinio di Giacomo Matteotti. E l’iconografia del loro capo, Greg Bovino, parla da sola. Un’escalation che meriterebbe sdegno e manifestazioni non inferiori, per numero e spontaneità, a quelle, meritorie, che hanno segnato le settimane dei peggiori crimini dell’esercito israeliano a Gaza.

Invece no. Come non ci sono state (e non ci sono) per i continui massacri di Putin in Ucraina; per quelli (che continuano) del regime degli Ayatollah in Iran; come non ci saranno per il massacro dei Curdi che prepara il presidente siriano al Jolani, ricevuto poche settimane fa da Trump con tutti gli onori. Eppure i crimini di Hitler hanno raggiunto le dimensioni mostruose della Shoah proprio perché sottovalutati troppo a lungo. E per fermarlo, c’è voluta una guerra mondiale.

A quale responsabilità ci chiama allora oggi il 27 gennaio? Non indignarci e non reagire per quanto avviene in Ucraina, in Iran, negli Usa non è un modo per rinnegare quanto ci hanno insegnato gli avvenimenti di 85 anni fa? Non è una rinuncia a comprendere fino in fondo le conseguenze dell’odio, della discriminazione, dell’indifferenza? Una rinuncia a tramandare ai giovani i valori fondamentali per costruire una comunità giusta e consapevole?

“Siamo nel mezzo di una frattura, non di una transizione. Le potenze intermedie non sono impotenti. Hanno la capacità di costruire un nuovo ordine che incarni i nostri valori, come il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la solidarietà, la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati” (Mark Carney).

È stato il Premier canadese, non quello italiano, a suonare un campanello d’allarme: a Davos ha richiamato comunità come le nostre (e la sua) a un colpo di reni a prescindere dall’appartenenza politica, al coraggio di un protagonismo internazionale che sembra smarrirsi alla ricerca dei favori del potente di turno.

Forse l’impegno più coerente con la Memoria che rinnoviamo oggi.

