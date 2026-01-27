I più letti di ieri medici di famiglia le proteste e i dati, istituto da Vinci arriva l’Erasmus, Attac fai i conti sul parco Isotta
27 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 26 gennaio, spiccano l’emergenza legata alla carenza di medici di base nel saronnese e l’importante traguardo raggiunto dall’istituto Da Vinci con l’accreditamento Erasmus. Interesse anche per il dibattito con l’arcivescovo Delpini al Collegio Castelli, le immagini invernali del torrente Lura e il confronto sui costi del parco nell’ex Isotta.
Nel saronnese continua a preoccupare la situazione dei medici di base: dopo l’ultimo pensionamento, crescono le proteste dei cittadini e si evidenzia la difficoltà nel garantire l’assistenza, con dati aggiornati sui professionisti ancora attivi.
Medici di medicina generale, dopo l’ultimo pensionamento proteste e lamentele: i numeri e la situazione nel Saronnese
L’istituto comprensivo Da Vinci è stato accreditato come scuola Erasmus, un riconoscimento che apre nuove opportunità di scambio e crescita per studenti e insegnanti, rafforzando l’identità europea della comunità scolastica.
Saronno, l’istituto comprensivo Da Vinci accreditato come scuola Erasmus+: un traguardo europeo per la comunità educativa
Attac ha pubblicato un’analisi dei costi per la gestione del parco previsto nell’area ex Isotta Fraschini: le stime sarebbero spropositate.
Ex Isotta, Attac fa i conti in tasca “al parco”: “Ipotizzati costi spropositati. In realtà la gestione pubblica è fattibile”
Nel parco Lura il torrente si è trasformato in un suggestivo corso d’acqua ghiacciato, offrendo uno spettacolo raro e affascinante documentato da immagini che testimoniano l’ondata di freddo degli ultimi giorni.
Il torrente Lura si veste di ghiaccio ma non si ferma: immagini rare dal Parco Lura
Al Collegio Castelli si è tenuta una gara di dibattito incentrata sul pensiero critico, con la partecipazione straordinaria dell’arcivescovo Delpini in veste di arbitro, in un’iniziativa educativa che ha coinvolto attivamente gli studenti.
Saronno, gara di dibattito con arbitro l’arcivescovo Delpini: al Collegio Castelli s’impara il pensiero critico
