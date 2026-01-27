Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 26 gennaio, spiccano l’emergenza legata alla carenza di medici di base nel saronnese e l’importante traguardo raggiunto dall’istituto Da Vinci con l’accreditamento Erasmus. Interesse anche per il dibattito con l’arcivescovo Delpini al Collegio Castelli, le immagini invernali del torrente Lura e il confronto sui costi del parco nell’ex Isotta.

Nel saronnese continua a preoccupare la situazione dei medici di base: dopo l’ultimo pensionamento, crescono le proteste dei cittadini e si evidenzia la difficoltà nel garantire l’assistenza, con dati aggiornati sui professionisti ancora attivi.

L’istituto comprensivo Da Vinci è stato accreditato come scuola Erasmus, un riconoscimento che apre nuove opportunità di scambio e crescita per studenti e insegnanti, rafforzando l’identità europea della comunità scolastica.

Attac ha pubblicato un’analisi dei costi per la gestione del parco previsto nell’area ex Isotta Fraschini: le stime sarebbero spropositate.

Nel parco Lura il torrente si è trasformato in un suggestivo corso d’acqua ghiacciato, offrendo uno spettacolo raro e affascinante documentato da immagini che testimoniano l’ondata di freddo degli ultimi giorni.

Al Collegio Castelli si è tenuta una gara di dibattito incentrata sul pensiero critico, con la partecipazione straordinaria dell’arcivescovo Delpini in veste di arbitro, in un’iniziativa educativa che ha coinvolto attivamente gli studenti.

