CARONNO PERTUSELLA – Lo stadio comunale di Caronno Pertusella sarà teatro il 7 febbraio della Goleador Cup, il torneo nazionale che coinvolgerà centinaia di piccoli calciatori di numerose società calcistiche locali tra cui, oltre la società ospitante Caronnese, Bregnanese, Lainatese, Osgb Caronno, Amor Sportiva e Ceriano Laghetto.

La Caronnese, dunque, porterà a Caronno la Goleador Cup, un progetto nazionale che coinvolge 50 impianti sportivi in tutta Italia dedicato alla categoria Primi Calci 2017 maschile ed Esordienti 2013 femminile con 40 società di calcio maschile e 10 di calcio femminile. Il torneo nazionale si concluderà poco prima dell’inizio dell’estate con le finalissime che vedranno battersi le vincitrici dei tornei locali, tra cui la squadra vincitrice del torneo che si disputerà il 7 febbraio a Caronno Pertusella. La giornata all’insegna del calcio inizierà alle 13, orario durante il quale le squadre, suddivise in due gironi, inizieranno a sfidarsi in partite da un tempo unico di 15 minuti che decreteranno il passaggio al secondo turno e, infine, la squadra vincitrice del torneo locale.

Ecco parte del comunicato ufficiale “La Caronnese è onorata di ospitare la Goleador Cup, un torneo itinerante per la categoria Primi Calci 2017 che farà tappa il prossimo 7 febbraio allo Stadio di Corso della Vittoria a Caronno Pertusella. La casa della Caronnese aprirà le sue porte per ospitare su quattro campi in contemporanea completamente brandizzati Goleador tanti giovani calciatori e le loro famiglie.

L’impegno sociale rimane centrale per la Caronnese e la sua dirigenza che ha sempre messo al centro l’importanza del calcio come strumento sociale ed educativo, capace di insegnare uno sport ma anche di trasmettere valori, così da coinvolgere sempre di più oltre che i diretti interessati – i bambini, piccoli calciatori che portano in campo la loro passione e i loro sogni – anche le famiglie che li accompagnano. La volontà rimane quella di essere un punto di riferimento del territorio in cui lo Stadio rappresenti sempre più un punto di ritrovo per tutti gli abitanti di Caronno Pertusella”.

(foto da archivio)