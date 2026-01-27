SARONNO – Il circo contemporaneo incontra lo spirito olimpico e trasforma piazze e strade in palcoscenici a cielo aperto. Parte da Saronno, venerdì 31 gennaio, l’Olympic Fringe Festival, nuovo percorso artistico e culturale promosso dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di Commercio di Varese, con il coinvolgimento dei Comuni della provincia.

L’iniziativa accompagna il territorio verso il grande appuntamento olimpico attraverso il linguaggio diretto e coinvolgente delle arti performative e del circo contemporaneo. Protagonisti artisti e performer capaci di dare vita a spettacoli dinamici, pensati per sorprendere il pubblico e animare gli spazi urbani con esibizioni di forte impatto visivo ed emotivo.

Dopo la tappa inaugurale a Saronno, il festival toccherà Busto Arsizio, Gallarate e Luino, per poi concludersi a Varese. L’Olympic Fringe Festival è concepito come un’esperienza diffusa e accessibile, rivolta a famiglie, cittadini e visitatori, con l’obiettivo di portare l’energia delle Olimpiadi direttamente nelle città, da vivere in modo informale e partecipato.

Il programma si sviluppa attorno a quattro grandi tematiche che scandiranno i diversi weekend. “La nascita della fiaccola” richiama il fuoco sacro delle origini, con coreografie ipnotiche e micro-pirotecnica che evocano il coraggio dell’inizio. “La fiera di Olimpia” riporta nelle strade lo spirito popolare delle feste antiche, tra clown, biciclette d’epoca e parate festose. “Il mito greco” prende forma in acrobazie aeree, danza sui trampoli e pole dance, come omaggio alla forza e all’armonia degli dei. “Il futuro delle Olimpiadi” guarda invece al domani, con performer in costumi LED e strutture luminose RGB che fondono tecnologia e gesto atletico.

Ogni giornata sarà articolata in performance scaglionate in quattro diverse postazioni cittadine. Il pubblico potrà muoversi liberamente tra le isole sceniche, passeggiando e lasciandosi sorprendere da incontri inaspettati. Un ritorno autentico allo spettacolo di strada, da vivere nella sua dimensione più genuina e spontanea.

