SARONNO – Martedì 27 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. A partire dalle ore centrali della giornata, sono attese deboli piogge che potrebbero intensificarsi lievemente in serata, per un accumulo stimato intorno agli 8 mm complessivi. Le temperature oscilleranno tra una minima di 0°C e una massima di 6°C. I venti saranno deboli, inizialmente provenienti da Nord-Nordest, per poi ruotare da Sud-Sudest nel pomeriggio. Non sono attive allerte meteo per il territorio comunale.

Il peggioramento è legato all’indebolimento dell’alta pressione, che consente l’ingresso di aria più umida in risalita dal Mediterraneo. In Lombardia, le condizioni saranno simili a quelle previste per Saronno: su gran parte della regione, in particolare tra pianure occidentali e zone pedemontane, è atteso un aumento della nuvolosità con deboli piogge e possibili rovesci dalla serata. Sulle Alpi e Prealpi centro-orientali saranno invece possibili nevicate anche a carattere moderato, in particolare oltre i 1000 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto del Lura ghiacciato a Caronno Pertusella si ringrazia Cristina Fiamenghi)

