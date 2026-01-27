SARONNO – Un’auto danneggiata, detriti sulla carreggiata e una lunga chiazza d’olio. È il bilancio dell’incidente avvenuto lunedì sera, poco prima delle 20,30, in via Volontario.

Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, il veicolo avrebbe urtato il cordolo centrale dello spartitraffico all’inizio dell’arteria. L’impatto ha provocato la dispersione di pezzi d’auto sull’asfalto e soprattutto la fuoriuscita di olio, che ha lasciato una scia evidente lungo la carreggiata. La macchia si estende fino a oltre il cavalcavia, creando potenziali rischi per la circolazione.

Dopo l’urto, l’auto è stata inizialmente accostata al marciapiede, per poi essere spostata e condotta nell’area di sosta di un’attività commerciale nelle vicinanze. Non risultano feriti né richieste di intervento ai mezzi di soccorso.

Resta però necessario un intervento di pulizia della strada per rimuovere l’olio e i residui, così da ripristinare le condizioni di sicurezza. Qualora il conducente venga identificato, il costo dell’operazione potrà essere messo a suo carico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09