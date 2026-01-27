Città

SARONNO – Lutto nella comunità religiosa locale per la scomparsa di don Massimo Frigerio, sacerdote originario di Saronno, venuto a mancare lunedì 26 gennaio. Aveva 88 anni.

Nato a Saronno il 29 dicembre 1937, don Frigerio era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1961, avviando un lungo e articolato ministero al servizio della diocesi ambrosiana, ricoprendo negli anni incarichi formativi, pastorali e di responsabilità. Dopo l’ordinazione ha svolto il ruolo di vicerettore al seminario arcivescovile di Seveso dal 1961 al 1970, per poi essere direttore spirituale al collegio arcivescovile di Porlezza fino al 1974. Successivamente è stato direttore del segretariato Pro Seminario e rettore del seminario di Masnago, quindi rettore del seminario arcivescovile di Seveso fino al 1984. Dal 1984 al 1996 è stato parroco della parrocchia San Martino di Malnate, mentre dal 1996 al 2014 ha guidato la parrocchia Sant’Antonio Abate di Valmadrera. Negli stessi anni ha ricoperto diversi incarichi diocesani, tra cui membro della Commissione arcivescovile “De Promovendis ad Ordines”, del Consiglio presbiterale e del Collegio dei consultori. Dal 2010 al 2014 è stato decano del decanato di Lecco e coordinatore della pastorale giovanile decanale.

Dal 2014 risiedeva nella parrocchia Santa Maria Assunta di Canegrate. La sua scomparsa lascia un segno profondo nelle comunità che ha servito e in quanti ne hanno apprezzato il ministero, la dedizione e l’impegno pastorale.

Il funerale è previsto mercoled’ 28 gennaio alla saronnese chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà, alle 15.45.

