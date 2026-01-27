news

SARONNO – La spesa online di Amazon arriva anche a Saronno e Tradate, insieme a Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Comerio e al capoluogo Varese. Da martedì 27 gennaio, nei sette Comuni del Varesotto è attivo il servizio di spesa a domicilio grazie alla partnership tra Amazon e Cortilia, con un catalogo che supera i 4.000 prodotti e consegne rapide, anche in giornata.

Il servizio consente ai residenti di ordinare alimenti freschi, prodotti da dispensa, vini, articoli per la casa e per la cura della persona e degli animali. Un’opportunità pensata soprattutto per chi ha difficoltà negli spostamenti, per le persone anziane o per chi non dispone di un’auto, ma anche per chi cerca una gestione più flessibile della spesa quotidiana.

Per Saronno e Tradate, come per gli altri Comuni coperti, la consegna può avvenire il giorno stesso o entro il giorno successivo. Gli ordini per la consegna al mattino vanno effettuati entro le 23 del giorno precedente, mentre per la consegna pomeridiana in giornata il termine è alle 13,30. In base al codice postale e alla disponibilità del servizio, è possibile scegliere finestre di consegna di 2, 3 o 6 ore. Le consegne più rapide non prevedono costi aggiuntivi sopra determinate soglie di spesa.

Il sistema permette anche di programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello precompilato, oppure di pianificare la consegna fino a tre giorni prima, rendendo il servizio adatto a chi vuole organizzare la spesa con anticipo.

La collaborazione con Cortilia, avviata a maggio, prevede che l’azienda continui a gestire in autonomia tutte le fasi del servizio, dalla selezione dei produttori alla definizione dei prezzi. Con l’estensione a Saronno, Tradate e al resto del Varesotto, lo store Cortilia su Amazon amplia ulteriormente la copertura territoriale, affiancando le aree già attive come Milano, Monza e Brianza, Bologna, Genova, Modena, Reggio Emilia e Torino.

Il servizio è disponibile per tutti i clienti Amazon residenti nelle zone coperte, anche senza abbonamento Prime. Per il primo acquisto è prevista una promozione dedicata, con dettagli e condizioni consultabili direttamente sulla piattaforma Amazon.

