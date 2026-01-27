Città

SARONNO – “Ha terminato la sua vita Giorgio De Wolf, notissimo ed apprezzato architetto ed urbanista varesino, impegnato nella politica come vicepresidente della Provincia, Segretario Provinciale di Forza Italia, legato a Saronno per essere stato Assessore all’Urbanistica nella mia prima Amministrazione, tra il 1999 e il 2003”.

Inizia così il ricordo del sindaco emerito Pierluigi Gilli sulla scomparsa del noto urbanista e architetto.

“Della sua competenza professionale e della lungimiranza della sua visione del territorio saronnese restano importanti tracce in città, come la realizzazione dell’asse delle tre chiese, da Villa Gianetti al Santuario, come i due documenti di inquadramento urbanistico, che hanno prefigurato molte delle scelte successive. Per me, per tutti i neoassessori, timidamente affacciatisi al governo della città nel 1999, Giorgio De Wolf rappresentò – e rappresenta tuttora – un pilastro di capacità ed efficacia e soprattutto, un amico sincero su cui fare conto anche personalmente.

La malattia lo ha travagliato negli ultimi anni, senza minarne lo spirito forte ed energico. Ci siamo scritti e sentiti fino a due settimane fa, simpatico e brillante come sempre. Gli mancava tanto la moglie, che aveva curato con dedizione sino all’ultimo. Ora, al termine del cammino terreno, si ritrovano insieme nella pace della Luce. Per chi resta, il ricordo di un uomo irripetibile.

