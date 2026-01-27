Cronaca

SARONNO – Ancora un episodio di micro-criminalità nel centro storico di Saronno. Lo scorso fine settimana, durante l’iniziativa benefica “Arance del cuore” promossa dall’associazione Saronno Point onlus, ignoti hanno rubato parte dell’attrezzatura utilizzata per l’evento. Il fatto è avvenuto in piazza Libertà, nella zona pedonale, dove era allestito lo stand dell’associazione impegnata da anni nel sostegno all’ospedale di Saronno e ai suoi pazienti. A sparire è stato il microfono dell’impianto voce, un danno che costringerà l’associazione a sostenere nuove spese per poter continuare a organizzare iniziative analoghe.

“Un successo che va oltre ogni aspettativa, nonostante il freddo e la pioggia”. Così Mario Busnelli, vicepresidente di Saronno Point onlus, commenta l’esito dell’iniziativa. In sole sei ore sono stati venduti nove quintali di arance, confermando come la tradizionale proposta dell’associazione sia ormai una realtà consolidata, apprezzata per qualità, genuinità e sapore. “La partecipazione dei cittadini è stata davvero incredibile – spiega Busnelli – e il ringraziamento da parte di tutte le volontarie e i volontari è sentito e sincero”.

Accanto alla soddisfazione per la riuscita dell’evento, resta però l’amarezza per il furto subito durante la giornata. Dallo stand è stato sottratto il microfono dell’impianto voce con l’attrezzatura collegata, un episodio che ha colpito profondamente l’associazione. “Dispiace soprattutto perché sono soldi che dovranno essere spesi di nuovo – osserva il vicepresidente – risorse che avremmo preferito destinare interamente alle nostre attività solidali”.

Busnelli sottolinea come non ci sia l’intenzione di attribuire responsabilità alla politica locale, parlando piuttosto di un problema più ampio e diffuso. “È un fenomeno nazionale, difficile da gestire – spiega – ma episodi come questo ci impongono di riflettere su come tutelarci meglio in futuro”.

Tra le ipotesi allo studio, anche quella di affiancare alle iniziative qualche volontario dedicato alla sicurezza, per garantire maggiore attenzione durante le manifestazioni pubbliche. Nonostante tutto, il messaggio che arriva dall’associazione resta positivo: “Fare del bene fa bene – conclude Busnelli – e l’affetto ricevuto dalla città ci dà la forza per continuare”.

(foto: lo stand della celebre vendita di arance di Saronno point)

27012026